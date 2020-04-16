Найденные вещи датируются 300 годом до нашей эры

В Норвегии тающие ледники открывают артефакты, которые были выброшены, или потеряны викингами, путешествующими через перевал Лендбрин более полутора тысяч лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Перевал активно использовался торговцами и путешественниками в 300 году до н.э., в Средневековье поток странников иссяк. Причиной стала эпидемия чумы и климатические изменения, а когда все пришло в относительную норму – перевал был забыт.

Остатки древней стоянки на перевале

Археологи за работой

На древней дороге постоянно работают археологи, но таяние ледников подарило им больше находок, чем обычно. И надо отметить, что все эти артефакты прекрасно сохранились.

Были найдены, кроме прочего, снегоступы для лошади, череп лошади, которая, видимо, не перенесла изнурительного перехода через перевал, трость с рунической надписью, вязаные варежки, иглы и маленький железный ножик.

Снегоступ для лошади

Игла

Остатки вязаной варежки

Словом, это те вещи, которые путешественники теряли, забывали на стоянках, или выбрасывали за ненадобностью. Отступление ледников, в результате таяния, породило новое ответвление науки, называемое ледниковая археология.

Трутница

Подкова

"Этот горный перевал, который был долгое время покрыт льдом, настоящее открытие для нас, ледниковых археологов", - отмечает Ларс Пиле, первый автор и руководитель Программы археологии ледников.

Пик таяния ледника на перевале Лендбрин пришелся на 2006 год. И этот процесс все еще продолжается.

Как ранее писал Фокус:

Киевские таможенники нашли в посылках аланский меч и два топора времен Киевской Руси. Предметы археологии отправлялись двумя посылками в Германию и Британию. Адрес отправителя – киевский. По декларации меч и два топора были "репликами для настенного декора". Все исторические предметы были плотно обмотаны фольгой и полиэтиленовой пленкой.