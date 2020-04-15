Предметы археологии направлялись из Киева в Германию и Британию

Киевские таможенники нашли в посылках аланский меч и два топора времен Киевской Руси. Об этом сообщает пресс-служба Киевской Гостаможслужбы.

Предметы археологии отправлялись двумя посылками в Германию и Британию. Адрес отправителя – киевский. По декларации меч и два топора были "репликами для настенного декора".

Все исторические предметы были плотно обмотаны фольгой и полиэтиленовой пленкой.

После их обнаружения таможенники решили обратиться в Национальный музей истории Украины, где, по итогам экспертизы, заявили, что меч – находка ІV – V ст. Появление этого меча на территории Киевской Руси связано с аланской экспансией конца ІІІ–IV ст.

Два топора – аутентичные образцы ударно-рубящего оружия XI–XIIІ ст. Все археологические предметы имеют историческую ценность, уточнили также в музее.

Поскольку предметы археологии в Украине нельзя продавать, коллекционировать и вывозить за пределы страны, таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил.

Меч и топоры изъяты. Их рыночная стоимость неизвестна, потому что в Украине не существует официального рынка сбыта археологических артефактов.

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