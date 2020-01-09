Злоумышленники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях

В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "Ан-2", на котором переправляли на территорию Румынии табачные изделия, и трех граждан Украины, жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту воздушного судна.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Злоумышленники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях (на промежуточных местах посадки/взлета) с целью предотвращения обнаружения мест загрузки правоохранительными органами.

Правоохранители установили маршруты, места взлета, посадки, а также место промежуточного приземления контрабандистов.

"Сегодня ночью на участке отдела пограничной службы "Герца" Черновицкого отряда зафиксировали нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно. А когда самолет приземлился на аэродроме – в городе Коломыя (в 100 км от границы), его задержали", – сказано в сообщении.

Материалы по выявленному уголовному преступлению направлены в управление СБУ в Черновицкой области для внесения сведений в ЕРДР по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и 334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

28 октября пограничники задержали 11-летнего мальчика, который пытался попасть в Беларусь по железнодорожным путям.

30 сентября пьяный мужчина пытался прорваться через границу в Беларусь, но столкнулся с элементами пограничной инфраструктуры.