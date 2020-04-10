Неандертальцы могли шить одежду. Ученые нашли нить возрастом 50 тысяч лет

Небольшой фрагмент древней нити приклеился к заостренному куску камня

В пещере во Франции был найден фрагмент нити, созданной 50 тыс. лет назад неандертальцами. Об этом сообщает New Scientist.

По словам ученых, находка может говорить о том, что неандертальцы знали, как скручивать волокна вместе, чтобы делать шнуры, или даже веревки, одежду, сумки и сети.

"Ничего нельзя сделать без этого начального шага. Скрученные волокна – основополагающая технология", – говорит ученый из Кеньон-колледж в Гамбье Брюс Харди.

Его команда занималась раскопками пещер Абри-дю-Марасе на юго-востоке Франции, где неандертальцы жили долгое время. Под трехметровым слоем породы, которому от 52 тыс. до 41 тыс. лет, был обнаружен заостренный кусок камня, который использовался в качестве инструмента.

Изучение предмета под микроскопом показало, что к его нижней части прилип крошечный кусочек нити, длиной всего 6 мм и шириной – 0,5 мм. Нить была изготовлена путем скручивания волокон против часовой стрелки, далее три пучка скрутили вместе по часовой стрелке, чтобы получить трехслойную нить.

"Это именно то, что вы можете увидеть, если исследуете современную нить", – говорит Харди.

По мнению ученых, нить не обязательно использовалась в качестве крепления рукояти к камню, она могла быть фрагментом сумки или сети.

До недавнего времени возраст самой старой из известных нитей составлял 19 тыс. лет. Ее обнаружили в Израиле и она была создана уже современными людьми. Новая же находка была создана неандертальцами, так как 50 тыс. лет назад в этой части Европы не было современных людей.

Теперь ученые задаются вопросом о том, могли ли современные люди перенять некоторые свои навыки у неандертальцев.

Как ранее сообщал Фокус:

Неандертальцы могли бросать цветы в могилы своих близких. В одной из пещер Ирака в могиле неандертальца обнаружили цветочную пыльцу.

Также ученые нашли следы неандертальцев, застывшие в грязи 80 тысяч лет назад. Открытие проливает свет на быт древних людей.