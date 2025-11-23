Чи була у неандертальців своя релігія: що з'ясували вчені

Наявність у неандертальців релігійних вірувань залишається предметом суперечок серед дослідників давніх родичів людини.

Неандертальці залишили після себе багато підказок про своє матеріальне життя. Але про духовний бік їхнього життя відомо набагато менше. Деякі вчені вважають, що вимерлі понад 30 000 років тому родичі людини могли займатися тим, що можна вважати ритуальними діями. Неандертальці ховали своїх померлих, збирали черепи тварин у печерах, створювали наскельний живопис, імовірно, з символічною метою. Усе це вказує на те, що неандертальці займалися ритуальними практиками. Але чи була у неандертальців своя релігія? Думки вчених з цього приводу розділилися, пише Live Science.

Визначення поняття "релігія" різняться, але часто включають у себе віру в надприродних істот і організовані практики взаємодії з ними.

Патрік Макнамара з Бостонського університету (США) каже, що якщо під "релігією" маються на увазі ритуальні дії, спрямовані на взаємодію з надприродними істотами, то неандертальці були релігійними. Вчений вважає, що їхні релігійні вірування і поведінка, ймовірно, були близькі до того, що зараз називається шаманізмом. Це давня релігія, заснована на вірі в можливість шамана спілкуватися з духами, щоб служити своїй спільноті.

За словами Макнамара, існують досить переконливі докази того, що неандертальці ховали своїх померлих і, подібно до шаманів, здійснювали ритуальні обряди. Наприклад, вони створювали ритуальні "вівтарі" з черепів ведмедів у печерах. Можливо, неандертальці поклонялися Ведмедю як божеству.

Робін Данбар з Оксфордського університету, вважає, що у неандертальців не було релігії в тому вигляді, в якому вона існує у сучасних людей. Неандертальці не могли створити таку саму з різними системами вірувань і власними теологічними концепціями. За словами Данбар, водночас, імовірно, неандертальці мали релігійний досвід на якомусь рівні, можливо, у вигляді досвіду таємниці та магії.

Антрополог Маргарет Раппапорт каже, що, хоча неандертальці, можливо, і здійснювали деякі ритуали, вони, ймовірно, не володіли специфічними розвиненими когнітивними здібностями для складної сучасної людської релігії.

Одним із важливих для релігії відділів людського мозку є передклиння. Це ділянка мозку, що відповідає за складні когнітивні функції, такі як самосвідомість, пам'ять і сприйняття зовнішнього світу. Будова мозку неандертальців відрізнялася від будови мозку сучасної людини. Відсутність розширеного передклиння дає змогу припустити, що у неандертальців не було когнітивних здібностей, необхідних для віри в надприродних істот, вважає Раппапорт.

Карел Кейперс із Лейденського університету в Нідерландах каже, що ніхто не знає, чи мали неандертальці релігійні переконання, адже складно зрозуміти, як вони сприймали навколишній світ. За словами вченого, слід бути обережними, приписуючи духовний контекст поведінці неандертальців. Наприклад, хоча сьогодні люди можуть асоціювати поховання померлих із похоронами та релігією, цілком можливо, що для неандертальців це було просто практичним способом позбутися тіла, що розкладається.

