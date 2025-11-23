Страшна таємниця неандертальців розкрита: вони їли не тільки звичайну їжу

Учені з'ясували, що неандертальці поїдали жінок і дітей із ворожих племен. При цьому особливою популярністю у стародавніх канібалів користувалися жінки невисокого зросту.

Дослідники з'ясували, що 45 000 років тому неандертальці, які жили на території сучасної Бельгії, з'їдали найслабших членів ворожого племені. Аналіз останків убитих і жертв показав, що за життя це були жінки невисокого зросту і діти. Вчені вважають, що саме вони були об'єктом цілеспрямованого канібалізму. Дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише IFLScience.

Учені провели аналіз кісток, знайдених у печері Гойє в Бельгії, і з'ясували, що вони належать щонайменше шести неандертальцям. Четверо з них були жінками або дівчатами-підлітками, а двоє — дитиною і немовлям чоловічої статі. У всіх скелетів, крім немовляти, виявлено ознаки того, що їх обробили і вжили в їжу.

Аналіз показав, що вбиті неандертальці не були місцевими жителями і не належали до племені, яке вживало їхню плоть у їжу.

Дослідження показало, що всі жертви стародавнього канібалізму були невисокого зросту, а також мали не дуже міцні кістки. Тобто це були досить низькі особини з крихкими кістками, як для неандертальців.

При цьому вчені з'ясували, що вбиті неандертальці не були особливо рухливими протягом життя. Це означає, що вони не прийшли на ворожу територію, а їх забрали з місця проживання.

Науковці кажуть, що виявили ознаки не просто екзоканібалізму (вживання в їжу чужинців), а свідоцтво цілеспрямованого канібалізму щодо низькорослих жінок і дітей. Це означає, що їх спеціально вибрали для вживання в їжу.

Неможливо точно сказати, що стало причиною саме цього акту канібалізму, але екзоканібалізм зазвичай пов'язаний із війною або конкуренцією між племенами, включно з викраденням особин з інших спільнот, кажуть учені.

Вік скелетів, яким приблизно 45 000 років, збігається з періодом появи Homo sapiens у Західній Європі. Учені вважають, що додаткова конкуренція за територію та їжу могла призвести до зростання міжплемінного насильства. Це могло спровокувати цей акт канібалізму.

