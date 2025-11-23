Частина континентів на Землі повільно зникає: вчені з'ясували, що відбувається

Геологи виявили існування хвиль у мантії нашої планети, які руйнують нижню частину континентів і провокують підйом багатої на алмази породи з надр Землі на поверхню.

Учені розгадали давню таємницю океанічного вулканізму та руху континентальних плит. Вони пояснили, чому деякі острови містять так багато континентального матеріалу, незважаючи на те, що вони знаходяться далеко від континентальних плит. Дослідження опубліковано в журналі Nature Geoscience, пише ScienceAlert.

Геологи з'ясували, що нижня частина континентів Землі повільно відшаровується і втрачає свій матеріал, який несеться далі в океани. Це відбувається за допомогою так званих повільних мантійних хвиль. За словами вчених, уже давно відомо, що ділянки мантії під океанами мають дивний вигляд, адже туди якимось чином потрапили фрагменти стародавніх континентів.

Раніше вчені вважали, що, можливо, океанічна мантія була "забруднена" матеріалом, який перероблявся під час занурення земної кори в мантію в процесі субдукції. Це процес, за якого одна літосферна плита занурюється під іншу. Також передбачалося, що потоки гарячих порід, відомі як мантійні плюми, приносили із собою матеріал із надр Землі.

Але в багатьох місцях на Землі геологи не виявили ознак переробки земної кори або наявності гарячого мантійного плюму. Також породи стародавніх континентів неоднорідно розташовані в океанічній мантії.

Учені дійшли висновку, що існують так звані мантійні хвилі, які наповнюють океанічну мантію породами континентів. Коли континент розпадається, виникають мантійні хвилі, які проносяться вздовж основи континентів на глибині від 150 до 200 кілометрів, вважають геологи.

Ці хвилі здирають частину матеріалу біля основи континентів і можуть переносити континентальний матеріал на відстань понад 1000 кілометрів в океанічну мантію. Але хвилі рухаються дуже повільно. Це провокує появу вивержень вулканів, які можуть тривати десятки мільйонів років.

Ланцюг підводних вулканів і гір в Індійському океані надає докази цьому. У цьому регіоні не спостерігається явних ознак мантійних плюмів. Натомість тут спостерігається вулканізм, який стався протягом 50 мільйонів років після розпаду стародавнього континенту Гондвана.

Крім розгадки таємниці наявності континентального матеріалу в океанах і несподіваної вулканічної активності далеко від кордонів континентальних плит, геологи також розкрили й інші секрети надр Землі.

Вони виявили, що повільні мантійні хвилі також можуть викликати виверження багатої алмазами породи з надр Землі. Також ці мантійні хвилі можуть викликати підйом континентів більш ніж на кілометр, що дозволяє змінювати рельєф нашої планети.

