Часть континентов на Земле медленно исчезает: ученые выяснили, что происходит

Геологи обнаружили существование волн в мантии нашей планеты, которые разрушают нижнюю часть континентов и провоцируют подъем богатой алмазами породы из недр Земли на поверхность.

Ученые разгадали давнюю тайну океанического вулканизма и движения континентальных плит. Они объяснили, почему некоторые острова содержат так много континентального материала, несмотря на то, что они находятся далеко от континентальных плит. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, пишет ScienceAlert.

Геологи выяснили, что нижняя часть континентов Земли медленно отслаивается и теряет свой материал, который уносится дальше в океаны. Это происходит с помощью так называемых медленных мантийных волн. По словам ученых, уже давно известно, что участки мантии под океанами выглядят странно, ведь туда каким-то образом попали фрагменты древних континентов.

Раньше ученые считали, что, возможно, океаническая мантия была "загрязнена" материалом, который перерабатывался при погружении земной коры в мантию в процессе субдукции. Это процесс, при котором одна литосферная плита погружается под другую. Также предполагалось, что потоки горячих пород, известные как мантийные плюмы, приносили с собой материал из недр Земли.

Но во многих местах на Земле геологи не обнаружили признаков переработки земной коры или наличия горячего мантийного плюма. Также породы древних континентов неоднородно расположены в океанической мантии.

Ученые пришли к выводу, что существуют так называемые мантийные волны, который наполняют океаническую мантию породами континентов. Когда континент распадается, возникают мантийные волны, которое проносятся вдоль основания континентов на глубине от 150 до 200 километров, считают геологи.

Эти волны сдирают часть материала у основания континентов и могут переносить континентальный материал на расстояние более 1000 километров в океаническую мантию. Но волны двигаются очень медленно. Это провоцирует появление извержений вулканов, которые могут продолжаться десятки миллионов лет.

Цепь подводных вулканов и гор в Индийском океане предоставляет доказательства этому. В этом регионе не наблюдается явных признаков мантийных плюмов. Вместо этого здесь наблюдается вулканизм, который произошел в течение 50 миллионов лет после распада древнего континента Гондвана.

Помимо разгадки тайны наличия континентального материала в океанах и неожиданной вулканической активности вдали от границ континентальных плит, геологи также раскрыли и другие секреты недр Земли.

Они обнаружили, что медленные мантийные волны также могут вызывать извержение богатой алмазами породы из недр Земли. Также эти мантийные волны могут вызывать подъем континентов более чем на километр, что позволяет менять рельеф нашей планеты.

