Неандертальці не вимерли по-справжньому: де ж вони ховаються

Учені давно розмірковують про причини зникнення неандертальців, але нове дослідження припускає, що вони ніколи по-справжньому не вимирали.

Дослідники дійшли висновку, що стародавні родичі людини, неандертальці, не вимерли в істинному розумінні цього слова, принаймні, з генетичної точки зору. Річ у тім, що їхня ДНК збереглася у сучасних людей. Дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише Daily Mail.

Лише за 10 000 років наш вид, Homo sapeins, схрещувався і приносив потомство з неандертальцями в рамках поступової генетичної асиміляції. Результати дослідження вказують на генетичне змішання як на можливий ключовий механізм зникнення неандертальців.

Неандертальці були близькими родичами людини і мешкали в Європі та Західній Азії приблизно 400 000-40 000 років тому. Вченим відомо, що Homo sapiens вступали в статеві зв'язки з неандертальцями, оскільки їхня ДНК виявлена в геномах сучасних людей. Фактично, більшість сучасних неафриканців мають від 1 до 2 відсотків ДНК неандертальців.

Представники Homo sapiens прийшли з Африки 60 000-70 000 років тому в Євразію, де і виявив неандертальців. Коли два види вперше зустрілися, вони, ймовірно, використовували базові вербальні навички спілкування, щоб розуміти один одного.

Якими б не були обставини спарювання двох видів, це призвело до появи здорового потомства. Річ у тім, що два види були настільки генетично схожими, що це пояснює наявність у сучасних людей частини ДНК неандертальців, кажуть учені.

Два види схрещувалися один з одним близько 7000 років, поки неандертальці не почали вимирати і зникати. Причина цього, за словами авторів дослідження, залишається предметом суперечок.

Археологічні дані показують, що вимирання неандертальців було поступовим процесом. Вчені використовували просту математичну модель, щоб вивчити вплив невеликих, але повторюваних переміщень сучасної людини в Євразію.

Дослідження показало, що тривале схрещування двох видів призвело до повного генетичного поглинання сучасною людиною неандертальців усього за 10 000 років.

Учені вважають, що генетична асиміляція стала однією з причин зникнення неандертальців. Також останніх було менше, ніж сучасних людей і це частково пояснює те, що Homo sapeins стали домінуючим видом, а не навпаки.

Автори дослідження визнають, що інші чинники, як-от зміна довкілля, могли сприяти зникненню неандертальців. Але той факт, що ДНК неандертальців досі зберігається в організмі людини, імовірно, означає, що не можна вважати зникнення неандертальців вимиранням в істинному розумінні цього слова, принаймні, з генетичної точки зору.

