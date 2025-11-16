Неандертальцы не вымерли по-настоящему: где же они скрываются

Ученые давно размышляют о причинах исчезновения неандертальцев, но новое исследование предполагает, что они никогда по-настоящему не вымирали.

Исследователи пришли к выводу, что древние родственники человека, неандертальцы, не вымерли в истинном смысле этого слова, по крайней мере, с генетической точки зрения. Дело в том, что их ДНК сохранилась у современных людей. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет Daily Mail.

Всего за 10 000 лет наш вид, Homo sapeins, скрещивался и производил потомство с неандертальцами в рамках постепенной генетической ассимиляции. Результаты исследования указывают на генетическое смешение как на возможный ключевой механизм исчезновения неандертальцев.

Неандертальцы были близкими родственниками человека и обитали в Европе и Западной Азии примерно 400 000–40 000 лет назад. Ученым известно, что Homo sapiens вступали в половые связи с неандертальцами, поскольку их ДНК обнаружена в геномах современных людей. Фактически, большинство современных не африканцев имеют от 1 до 2 процентов ДНК неандертальцев.

Представители Homo sapiens пришли из Африки 60 000–70 000 лет назад в Евразию, где и обнаружил неандертальцев. Когда два вида впервые встретились, они, вероятно, использовали базовые вербальные навыки общения, чтобы понимать друг друга.

Каковы бы ни были обстоятельства спаривания двух видов, это привело к появлению здорового потомства. Дело в том, что два вида были настолько генетически похожими, что это объясняет наличие у современных людей части ДНК неандертальцев, говорят ученые.

Два вида скрещивались друг с другом около 7000 лет, пока неандертальцы не начали вымирать и исчезать. Причина этого, по словам авторов исследования, остается предметом споров.

Археологические данные показывают, что вымирание неандертальцев было постепенным процессом. Ученые использовали простую математическую модель, чтобы изучить влияние небольших, но повторяющихся перемещений современного человека в Евразию.

Исследование показало, что длительное скрещивание двух видов привело к полному генетическому поглощению современным человеком неандертальцев всего за 10 000 лет.

Ученые считают, что генетическая ассимиляция стала одной из причин исчезновения неандертальцев. Также последних было меньше, чем современных людей и это отчасти объясняет то, что Homo sapeins стали доминирующим видом, а не наоборот.

Авторы исследования признают, что другие факторы, такие как изменение окружающей среды, могли способствовать исчезновению неандертальцев. Но тот факт, что ДНК неандертальцев до сих пор сохраняется в организме человека, вероятно, означает, что нельзя считать исчезновение неандертальцев вымиранием в истинном смысле этого слова, по крайней мере, с генетической точки зрения.

