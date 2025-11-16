Без доспехов и должны быть красивые: неужели в Древнем Риме были женщины-гладиаторы (фото)

Из фильмов, а также исторических книг известно, что в Древнем Риме популярными были состязания гладиаторов, в частности в Колизее. Но эти гладиаторы были мужчинами. Хотя, как показывают исторические источники, среди гладиаторов были и женщины.

Римская империя славилась своими аренами, такими как Колизей, где гладиаторы сражались друг с другом в кровавых схватках. Некоторые исторические документы и художественные изображения показывают, что кроме мужчин-гладиаторов, в Римской империи действительно существовали женщины-гладиаторы. Но их было намного меньше, пишет Live Science.

Кем были женщины-гладиаторы в Древнем Риме?

В Римской империи женщины, как правило, были отстранены от политики и не могли служить в армии. Тем не менее, они могли вести свой бизнес, работать врачами, владеть недвижимостью и заключать контракты. Хотя известно о том, что в Древнем Риме гладиаторы были мужчинами, есть свидетельства того, что на аренах выступали в качестве бойцов и женщины. Но о женщинах-гладиаторах известно мало.

Подавляющее большинство мужчин-гладиаторов были рабами, и это, вероятно, касалось и женщин-гладиаторов. Существовали разные способы стать рабыней: плен во время войны, наказание за преступление, неуплата догов.

Анна Менчевская из Университета Марии Склодовской-Кюри (Польша) считает, что женщины-гладиаторы были в первую очередь рабынями, совершившими преступления. Также это могли быть свободные женщины с большими долгами.

Однако были исключения. Древние тексты указывают на то, что некоторые женщины из высших сословий также состязались в гладиаторских боях.

На барельефе из Галикарнаса (территория современной Турции) изображены две женщины-гладиаторы со щитами и мечами под псевдонимами Амазонка и Ахиллия Фото: Live Science

Как происходил бой женщин-гладиаторов в Древнем Риме?

Мужчины-гладиаторы, как правило, носили шлем и, возможно, другие виды доспехов. При этом они имели разное оружие, в зависимости от роли гладиатора в представлении на арене. Гладиаторы проходили обучение в гладиаторской школе. Хотя в некоторых гладиаторских боях проигравший в конце погибал, это случалось не очень часто.

Существует много неопределенности относительно того, как состязались на арене женщины-гладиаторы, как их отбирали и тренировали. На барельефе из Галикарнаса (территория современной Турции) изображены две женщины-гладиаторы со щитами и мечами под псевдонимами Амазонка и Ахиллия. Стивен Брюне из Университета Нью-Гэмпшир (США) говорит, что обе женщины изображены с оружием, но, как и мужчины-гладиаторов, у них обнажена грудь. В то же время у женщин нет на голове шлема. Надпись на барельефе указывает на то, что они одна из женщин не погибла во время боя.

А статуэтка, изображающая женщину-гладиатора, показывает, что та держит в руке короткий изогнутый кинжал. Но эта женщина также не имеет шлема и одета только в набедренную повязку и повязку на колене.

Статуэтка, изображающая женщину-гладиатора, показывает, что та держит в руке короткий изогнутый кинжал Фото: Live Science

Как отбирали женщин-гладиаторов в Древнем Риме?

Альфонсо Маньяс из Университета штата Калифорния в Беркли (США) считает, что внешность играла важную роль в отборе женщин-гладиаторов. Исторические документы указывают на то, что женщины, которых отбирали для боя, были не самыми сильными или самыми умелыми, а скорее самыми красивыми. Это значит, что спонсор гладиаторских боев имел значительное влияние на то, какие женщины участвовали в бою.

По словам Маньяса, участие женщин-гладиаторов, вероятно, было очень дорогим и эксклюзивным зрелищем, тесно связанным с императором, поэтому оно проводилось очень редко.

Маньяс считает, что женщинам-гладиаторам, вероятно, не разрешали носить шлемы, чтобы зрители могли видеть их лица. Ученый предполагает, что им было запрещено сражаться насмерть. Ни в одном древнем тексте не упоминается смерть женщины-гладиатора. Также, несмотря на то, что было обнаружено более чем 1000 могил мужчин-гладиаторов, ученые не нашли ни одной могилы женщины-гладиатора.

Вирджиния Кэмпбелл из Открытого университета в Великобритании считает, что физическая подготовка, вероятно, все же играла важную роль в отборе женщин-гладиаторов.

