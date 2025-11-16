Ученые обнаружили древнейшую РНК возрастом 39 000 лет: считалось, что это невозможно (фото)

Впервые ученые успешно секвенировали РНК шерстистого мамонта, разрушив предположение о том, что эта генетическая молекула не могла сохраниться в течение почти 40 000 лет.

Из кожи и мышц шерстистого мамонта по имени Юка, чьи останки прекрасно сохранились в вечной мерзлоте Сибири, ученые впервые успешно секвенировали РНК. Она сохранилась в течение 39 000 лет. Ранее самой древней РНК являлась генетическая молекула возрастом 14 300 лет, обнаруженная у волчонка. Исследование опубликовано в журнале Cell, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

РНК, или рибонуклеиновая кислота, переносит инструкции между ДНК и строительными блоками белков организма, выступая в качестве посредника для преобразования генетической информации в белки. РНК может показать, какие гены активны в клетке в данный момент, а также как активность генов в клетке меняется с течением времени. Таким образом, древняя РНК может дать ученым информацию о состоянии клеток вымерших видов.

Відео дня

РНК является информатором ДНК. Другими словами, она переносит рабочие копии инструкций ДНК из ядра в клетку. Другие части клетки затем следуют этим инструкциям, говорят ученые.

Но есть проблема. В отличие от ДНК молекула РНК не такая прочная и имеет невероятно быструю скорость распада. Хотя ДНК представляет собой схему организма, объем информации, которую она раскрывает, ограничен. РНК показывает, как эта схема реализуется в каждой клетке организма.

Исследователи секвенировали РНК из исключительно хорошо сохранившейся ноги мамонта Фото: Live Science

Более короткий срок жизни РНК значительно снижает вероятность ее сохранения в течение многих десятков лет. В то время как древняя ДНК может рассказать, какие гены были в организме животного, РНК может рассказать, какие гены активно использовались непосредственно перед смертью. Эту информацию невозможно получить никаким другим способом. Это потенциальный способ увидеть, как животное прожило свою жизнь.

Ученые не верили, что древняя РНК может сохраниться в течение 39 000 лет, но все же ее обнаружили в останках умершего как раз столько лет назад мамонтенка по имени Юка. С помощью секвенированной РНК ученые смогли узнать, какие гены были активированы в последние мгновения жизни мамонтенка.

Мамонтенок Юка Фото: ScienceAlert

Хотя РНК, извлеченная исследователями из тканей мамонтенка, была фрагментарной, ее оказалось достаточно, чтобы восстановить картину того, что происходило в организме Юки в момент смерти.

Ученые обнаружили РНК, связанную с сокращением мышц и регуляцией метаболизма в условиях стресса, что неудивительно, ведь прошлое исследование показало, что мамонтенок вероятно пережил нападение пещерных львов и скрылся в грязевой яме, где и погиб.

Ученые также обнаружили определенные генетические признаки, указывающие на то, что Юка, ранее считавшаяся самкой на основании ее физических характеристик, на самом деле является самцом.

По словам исследователей, результаты показывают, что молекулы РНК могут сохраняться гораздо дольше, чем считалось ранее.

Как уже писал Фокус, древние люди разделывали 12-тонных слонов орудиями, размером с перочинный ножик. Древние люди охотились на крупных животных, и это были не только мамонты. Ученые говорят, что в рационе людей также были и древние предки слонов.

Также Фокус писал о том, что некоторые люди никогда не забывают лица и ученые раскрыли их секрет. У некоторых людей есть отличительная особенность: они очень хорошо запоминают лица других людей. Ученые выяснили, как им это удается.