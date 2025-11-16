Некоторые люди никогда не забывают лица: ученые раскрыли их секрет

У некоторых людей есть отличительная особенность: они очень хорошо запоминают лица других людей. Ученые выяснили, как им это удается.

По словам ученых, люди, которые никогда не забывают лица, естественным образом фокусируются на самых характерных чертах незнакомого лица. Этот навык помогает им хорошо запоминать лица других людей, которые надолго остаются в памяти. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, пишет ScienceAlert.

Авторы исследования говорят, что способности, которой обладают люди, хорошо запоминающие лица, научиться невозможно. Она, вероятно, является врожденной. Такие люди могут фиксировать особенности, которые делают каждое лицо других людей уникальным.

Чтобы увидеть, что видят люди, хорошо запоминающие лица, ученые использовали технологию отслеживания взгляда, чтобы понять, как люди осматривали незнакомые лица.

В исследовании приняли участие 37 человек, которые хорошо запоминают лица, и 68 человек с обычными навыками распознавания лиц. Во время эксперимента участники смотрели на изображения лиц на экране компьютера, а ученые отслеживали направление их взгляда.

Полученные данные ученые загрузили в программу искусственного интеллекта, обученного распознавать лица. ИИ должен был определить, принадлежат ли два лица одному и тому же человеку.

Хотя ИИ достиг высокого уровня в распознавании лиц, цель эксперимента состояла в том, чтобы использовать его для того, чтобы понять, какое направление взгляда предоставляет наиболее ценную информацию о лице.

Очевидно, что наш мозг играет огромную роль в обработке визуальной информации. Но, учитывая данные отслеживания глаз, полученные с помощью людей, никогда не забывающих лица, ИИ мог сопоставлять лица точнее, чем при использовании данных от людей с обычными навыками распознавания лиц.

По словам ученых, исследование показало, что основы индивидуальных различий в способности к распознаванию лиц могут закладываться на самых ранних этапах обработки зрительной информации.

Исследование основано на предыдущей работе ученых, которая показала, что люди, хорошо запоминающие лица, превращают лицо незнакомого человека в нечто вроде пазла. Они делят незнакомые лица на части, прежде чем их мозг обрабатывает эти части как составные изображения.

Этот подход поставил под сомнение предположение о том, что для хорошего запоминания лиц необходимо смотреть в центр лица и видеть его как единое целое.

Новое исследование расширяет эти выводы и показывает, что люди, имеющие способность хорошо запоминать лица, не просто фиксируют больше информации о лицах, чем остальные, но и фокусируются на чертах, которые имеют больше "подсказок". Эти люди настраиваются на те черты лица, которые наиболее информативны для определения личности человека, говорят ученые.

