Один из самых распространенных вирусов лежит в основе волчанки: ученые выявили связь

Новое исследование предоставило самые убедительные на сегодня доказательства связи волчанки и одного из самых распространенных вирусных инфекций в мире. Ученые утверждают, что именно этот вирус лежит в основе почти каждого случая волчанки.

Исследование проведено учеными из Стэнфордского университета и показывает, что вирус Эштейна-Барр (ВЭБ) может быть причиной развития волчанки. На сегодняшний день ученые предоставили самые убедительные доказательства существования этой связи, пишет Science Alert.

ВЭБ — патоген, вызывающий мононуклеоз, также известный как "болезнь поцелуев". Согласно последним данным, мононуклеоз может инфицировать и перепрограммировать определенные иммунные клетки, потенциально способствуя развитию хронического аутоиммунного заболевания — системной красной волчанки, более известной как просто волчанка.

По словам иммунолога и руководителя лаборатории Уильяма Робинсона, это открытие является самым значимым за всю его карьеру в лаборатории. Более того, ученые считают, что эта связь относится ко 100% случаев волчанки.

Подавляющее большинство взрослых людей в мире в какой-то момент своей жизни подвергались воздействию вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ), причем вирус практически не вызывает беспокойства, поскольку находится в латентной форме в клетках организма.

Однако у больных волчанкой инфекция протекает более глубоко, вероятно, потому, что они переболели более вирулентный штамм ВЭБ. Исследователи обнаружили, что среди пациентов с этим аутоиммунным заболеванием процент В-клеток, инфицированных ВЭБ, составляет примерно 1 из 400. Для сравнения, это почти в 25 раз выше. Чем у здорового человека.

Команда провела эксперимент и обнаружила, что в лабораторных условиях инфекция активировала механизм в В-клетках, активируя систему, включающую их провоспалительные гены. По словам ведущего автора исследования, иммунолога Шейди Юниса, это может стимулировать системные аутоиммунные реакции, вызывающие заболевание.

Авторы исследования также считают, что их открытие может помочь разгадать давнюю загадку о том, что именно провоцирует волчанку и почему ее симптомы проходят — как правило, наблюдаются случайные циклы обострения и затихания.

Известно, что волчанка заставляет иммунную систему ошибочно атаковать здоровые ткани организма, вызывая обширное воспаление по всему телу — последствия могут быть тяжелыми и опасными для жизни.

Отметим, что первые упоминания о волчанке датируются 850 годом нашей эры, однако до сих пор не существует известной причины возникновения заболевания, как и лечения. Лишь в 19 веке ученые официально признали и описали волчанку, которая может вызвать сыпь.

Новое исследование Стэнфордского университета предполагает, что существует единое объяснение – объяснение вирусного происхождения.

