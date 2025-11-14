Один із найпоширеніших вірусів лежить в основі вовчака: вчені виявили зв'язок

Нове дослідження надало найпереконливіші на сьогодні докази зв'язку вовчака та однієї з найпоширеніших вірусних інфекцій у світі. Вчені стверджують, що саме цей вірус лежить в основі майже кожного випадку вовчака.

Дослідження проведене вченими зі Стенфордського університету і показує, що вірус Ештейна-Барр (ВЕБ) може бути причиною розвитку вовчака. На сьогодні вчені надали найпереконливіші докази існування цього зв'язку, пише Science Alert.

ВЕБ — патоген, що викликає мононуклеоз, також відомий як "хвороба поцілунків". Згідно з останніми даними, мононуклеоз може інфікувати і перепрограмувати певні імунні клітини, потенційно сприяючи розвитку хронічного аутоімунного захворювання — системного червоного вовчака, більш відомого як просто вовчак.

За словами імунолога та керівника лабораторії Вільяма Робінсона, це відкриття є найбільш значущим за всю його кар'єру в лабораторії. Ба більше, вчені вважають, що цей зв'язок стосується 100% випадків вовчака.

Переважна більшість дорослих людей у світі в якийсь момент свого життя зазнавали впливу вірусу Епштейна-Барр (ВЕБ), причому вірус практично не викликає занепокоєння, оскільки перебуває в латентній формі в клітинах організму.

Однак у хворих на вовчак інфекція протікає глибше, імовірно, тому, що вони перехворіли на більш вірулентний штам ВЕБ. Дослідники виявили, що серед пацієнтів із цим аутоімунним захворюванням відсоток В-клітин, інфікованих ВЕБ, становить приблизно 1 із 400. Для порівняння, це майже у 25 разів вище. Чим у здорової людини.

Команда провела експеримент і виявила, що в лабораторних умовах інфекція активувала механізм у В-клітинах, активуючи систему, що включає їхні прозапальні гени. За словами провідного автора дослідження, імунолога Шейді Юніса, це може стимулювати системні аутоімунні реакції, що спричиняють захворювання.

Автори дослідження також вважають, що їхнє відкриття може допомогти розгадати давню загадку про те, що саме провокує вовчак і чому його симптоми минають — зазвичай спостерігаються випадкові цикли загострення і затихання.

Відомо, що вовчак змушує імунну систему помилково атакувати здорові тканини організму, спричиняючи велике запалення по всьому тілу — наслідки можуть бути тяжкими та небезпечними для життя.

Зазначимо, що перші згадки про вовчак датуються 850 роком нашої ери, проте досі не існує відомої причини виникнення захворювання, як і лікування. Лише в 19 столітті вчені офіційно визнали й описали вовчак, який може викликати висип.

Нове дослідження Стенфордського університету припускає, що існує єдине пояснення — пояснення вірусного походження.

