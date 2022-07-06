Кожен у групі ризику. Вчені назвали найпоширенішу причину облисіння

Як зазначають експерти, ув людей з'явилася ще одна мотивація для боротьби зі зміною клімату.

Вчені вже не раз попереджали про глобальне потепління та його вплив на здоров'я, біорізноманіття, сільське господарство та ціни на енергію. Однак у своєму новому дослідженні експерти з'ясували, що зміна клімату також може призводити до випадання волосся.

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Екстремальна спека, вологість та забруднення повітря — фактори, пов'язані з кліматичною кризою, які так чи інакше впливають на здоров'я волосся та шкіри.

За словами фахівців, екстремальна спека змінює структуру білків, з яких складається волосся, і пошкоджує кутикулу. Крім того, що волосся залишається сухим і ламким, спека також може спровокувати видимі кінчики, що січуться, які можуть призвести до подальшого пошкодження волосся в міру їх росту.

[ + – ] Забруднення, що походить від вихлопних газів дизельних автомобілів та спалювання викопного палива, залишає в повітрі шкідливі забруднювачі

У тих, хто живе в умовах підвищеної вологості, білки у волоссі нерівномірно поглинають молекули води, внаслідок чого пасма волосся починають нерівномірно завиватися. Це також може зробити волосся тонкішим і слабкішим.

Забруднення вихлопними газами від дизельних автомобілів та спалювання викопного палива залишає у повітрі шкідливі забруднювачі, які, зі свого боку, пошкоджують білки росту волосся. Люди в міських районах особливо вразливі, тому що пил та забруднювальні речовини осідають на шкірі голови, закупорюючи пори та позбавляючи їх кисню.

"Окрім усього іншого, потепління збільшило кількість шкірних інфекцій і призвело до загострення шкірних захворювань, таких як екзема і псоріаз, а також виріс ризик аутоімунних захворювань, таких як системний червоний вовчак. Все це впливає на шкіру та волосся на ній волосся", — підсумував професор компанії Longevita Фуата Юкселі.

Що примітно, дослідження, проведене 3 роки тому, в якому вчені перевіряли вплив пилу та частинок палива на клітини шкіри голови людини, також зробило аналогічні висновки. Воно показало, що вплив звичайних забруднювачів повітря знижує рівень чотирьох білків, відповідальних за ріст та здоров'я волосся.

Нагадаємо, що в лютому цього року американські вчені запропонували новий спосіб лікування чоловічого облисіння. Так, для регенерації волосся вони застосували стовбурові клітини.