З'явився новий засіб проти облисіння: волосся може вирости заново

Американська компанія запропонувала новий спосіб лікування чоловічого облисіння з використанням стовбурових клітин волосся.

Компанія dNovo з Каліфорнії, США, вирішила використовувати нову технологію для регенерації втраченого з віком волосся в чоловіків. Компанія використовує стовбурові клітини волосся, щоб замінити втраченні через старіння клітини, але використовує пряміший шлях до їх виробництва, пропускаючи загальний етап процесу перепрограмування клітин, повідомляє New Atlas.

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За допомогою нової технології вчені американської компанії доводять, що можна активувати сплячі клітини для стимулювання росту волосся. Це відбувається завдяки індукованим плюрипотентним стовбуровим клітинам, які можна перетворити на епітеліальні стовбурові клітини, які можна виявити у волосяних фолікулах.

Компанія dNovo запатентувала нову технологію — це система прямого перепрограмування, яка направлена на перетворення клітин шкіри, крові або жирових клітин людини безпосередньо на стовбурові клітини волосся. Вчені провели експеримент на мишах, у яких через 3 тижні виросло нове волосся та не зникло протягом семи місяців.

[ + – ] Вчені провели експеримент на мишах, у яких через 3 тижні виросло нове волосся та не зникло протягом семи місяців. Фото: New Atlas

"Наша технологія прямого перепрограмування безпосередньо перетворює клітини шкіри на стовбурові клітини волосся", — говорить засновник компанії dNovo Ернесто Лухан.

Компанія dNovo змогла залучити для своїх перспективних розробок уже 2,7 млн доларів.

"Нас вражають перші результати dNovo. Облисіння – це величезна проблема, від якої страждають мільйони людей. Більшість ліків зараз спрямовані лише на те, щоб уповільнити процес випадання волосся. Тут же ми бачимо абсолютно новий підхід – це повна регенерація волосся. Ми вважаємо, що нова технологія стане справжніми ліками проти облисіння", — каже Нікі Пезешкі з венчурної компанії Felicis Ventures, яка інвестувала гроші в розробку нового засобу від облисіння.