Появилось новое средство от облысения: волосы могут вырасти заново

Американская компания предложила новый способ лечения мужского облысения с использованием стволовых клеток волос.

Компания dNovo их Калифорнии, США, решила использовать новую технологию для регенерации потерянных с возрастом волос у мужчин. Компания использует стволовые клетки волос для замены клеток, которые были утрачены в результате старения, но использует более прямой путь к их производству, пропуская общий этап процесса перепрограммирования клеток, сообщает New Atlas.

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С помощью новой технологии ученые американской компании доказывают, что можно активировать спящие клетки для стимулирования роста волос. Это происходит с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, которые можно превратить в эпителиальные стволовые клетки, которые можно обнаружить в волосяных фолликулах.

Компания dNovo запатентовала новую технологию — это система прямого перепрограммирования, которая направлена на превращение клеток кожи, крови или жировых клеток человека непосредственно в стволовые клетки волос. Ученые провели эксперимент на мышах, у которых через 3 недели выросли новые волосы, которые не исчезли в течение семи месяцев.

[ + – ] Ученые провели эксперимент на мышах, у которых через 3 недели выросли новые волосы, которые не исчезли в течение семи месяцев Фото: New Atlas

"Наша технология прямого перепрограммирования напрямую превращает клетки кожи в стволовые клетки волос", — говорит основатель компании dNovo Эрнесто Лухан.

Компания dNovo смогла привлечь для своих перспективных разработок уже 2,7 млн долларов.

"Нас впечатляют первые результаты dNovo. Облысение – это огромная проблема от которой страдают миллионы людей. Большинство лекарств сейчас направлены только на то, чтобы замедлить процесс выпадения волос. Здесь же мы видим абсолютно новый подход – это полная регенерация волос. Мы считаем, что новая технология станет настоящим лекарством от облысения", — говорит Ники Пезешки из венчурной компании Felicis Ventures, которая инвестировала деньги в разработку нового средства от облысения.