Каждый в группе риска. Ученые назвали самую распространенную причину облысения

Как отмечают эксперты, у людей появилась еще одна мотивация для борьбы с изменением климата.

Ученые уже не раз предупреждали о глобальном потеплении и его влиянии на здоровье, биоразнообразие, сельское хозяйство и цены на энергию. Однако в своем новом исследовании эксперты выяснили, что изменение климата также может приводить к выпадению волос, пишет Express.

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Экстремальная жара, влажность и загрязнение воздуха — факторы, связанные с климатическим кризисом, в той или иной степени влияют на здоровье волос и кожи.

По словам специалистов, экстремальная жара изменяет структуру белков, из которых состоят волосы, и повреждает кутикулу. Помимо того, что волосы остаются сухими и ломкими, жара также может спровоцировать видимые секущиеся кончики, которые могут привести к дальнейшему повреждению волос по мере их роста.

[ + – ] Загрязнение, происходящее от выхлопных газов дизельных автомобилей и сжигания ископаемого топлива, оставляет в воздухе вредные загрязнители

У тех, кто живет в условиях повышенной влажности, белки в волосах неравномерно поглощают молекулы воды, в результате чего пряди волос начинают неравномерно завиваться. Это также может сделать волосы более тонкими и ломкими.

Загрязнение выхлопными газами от дизельных автомобилей и сжигания ископаемого топлива, оставляет в воздухе вредные загрязнители, которые, в свою очередь, повреждают белки роста волос. Люди в городских районах особенно уязвимы, так как пыль и загрязняющие вещества оседают на коже головы, закупоривая поры и лишая их кислорода.

"Кроме всего прочего, потепление увеличило количество кожных инфекций и привело к обострению кожных заболеваний, таких как экзема и псориаз, а также вырос риск аутоиммунных заболеваний, таких как системная красная волчанка. Все это влияет на кожу и волосы на ней волосы", — заключил профессор компании Longevita Фуата Юкселя.

Что примечательно, исследование, проведенное 3 года назад, в котором ученые проверяли влияние пыли и частиц топлива на клетки кожи головы человека, также сделало аналогичные выводы. Оно показало, что воздействие обычных загрязнителей воздуха снижает уровень четырех белков, ответственных за рост и здоровье волос.

Напомним, что в феврале этого года американские ученые предложили новый способ лечения мужского облысения. Так, для регенерации волос они применили стволовые клетки.