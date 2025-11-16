7 самых опасных мест в Солнечной системе, где люди не смогут выжить (фото)

Единственным местом в Солнечной системе, где может нормально жить человек, является наша планета Земля. Предлагаем познакомиться с самыми смертоносными для человека местами в Солнечной системе, каждое из которых более опасное, чем предыдущее.

В Солнечной системе на планетах, а также их спутниках существуют места с такими экстремальными условиями, что попав туда люди не смогли бы выжить. Каждое из этих мест таит в себе уникальную опасность, пишет Interesting Engineering.

Линия терминатора на Меркурии

На ближайшей планете к Солнцу, Меркурии, существует граница между днем ​​и ночью – линия терминатора. Это больше, чем просто сумеречная зона. Линия терминатора на Меркурии отмечает переход от экстремальной жары к экстремальному холоду. Температура на освещенной светом Солнца стороне Меркурия может достигать 430 градусов Цельсия и выше. Но на ночной стороне планеты, сразу за линией терминатора температура резко падает до минус 180 градусов Цельсия.

Меркурий Фото: NASA

Если космический корабль попытается приземлиться в этой зоне, то он столкнется с тепловым ударом и быстрым разрушением конструкции. У меркурия практически нет атмосферы. Вместо нее у планеты есть очень тонкая экзосфера, состоящая из атомов, выбитых с поверхности солнечным ветром и метеоритами. Экзосфера практически не защищает Меркурий от солнечного излучения, что делает эту сумеречную зону чрезвычайно опасной для человека.

Большое красное пятно на Юпитере и Большое темное пятно на Нептуне

Самыми мощными атмосферными явлениями в Солнечной системе являются Большое красное пятно на планете Юпитер и Большое темное пятно на планете Нептун.

Большое красное пятно представляет собой гигантский антициклонический шторм со скоростью ветра до 432 км/ч и размером больше, чем Земля. Это атмосферное явление существует уже сотни лет.

Большое красное пятно на Юпитере Фото: NASA/ESA

В Большом темном пятне, размером примерно с Землю, наблюдалась скорость ветра около 2100 км/ч. Это самая высокая скорость ветра из известных в Солнечной системе. Это атмосферное явление было впервые обнаружено в 1989 году, но уже через 5 лет оно исчезло.

Любой космический корабль, который бы попал в пятно на Юпитере или Нептуне столкнулся бы с непредсказуемыми атмосферными силами и, скорее всего, был бы уничтожен.

Земля Афродиты на Венере

На планете Венера, недалеко от экватора расположена Земля Афродиты. Это высокогорный регион, занимающий площадь эквивалентную примерно половине площади Африки.

Земля Афродиты на Венере Фото: NASA

Напоминаем, что на Венере давление примерно в 90 раз превышает земное, температура на поверхности составляет около 460 градусов Цельсия, а атмосфера планеты состоит из плотного углекислого газа и облаков серной кислоты.

Земля Афродиты усложняет и без того смертоносную среду Венеры. Горные склоны, нестабильные лавовые потоки и едкая атмосфера делают этот регион исключительно опасным местом.

Тигровые полосы на Энцеладе

На ледяном спутнике планеты Сатурн под названием Энцелад существуют так называемые тигровые полосы. Это четыре параллельные трещины рядом с южным полюсом Энцелада, которых под действием внутреннего тепла вырываются струи водяного пара, льда и органических соединений. Эти трещины шириной несколько километров имеют длину в несколько сотен километров. Они удивительно теплые по сравнению с окружающей ледяной поверхностью, что делает этот регион хрупким и геологически активным.

Тигровые полосы на Энцеладе Фото: NASA

Любому исследователю придется иметь дело с ледяными струями, вырывающимися в космос, быстрыми изменениями рельефа, крайне низкой гравитацией и ледяной средой.

Разрыв Энке в кольце Сатурна

Кольца планеты Сатурн впечатляют и смертельно опасны. Разрыв Энке — это полоса шириной 325 км, прорезанная в кольце А Сатурна крошечным спутником под названием Пан. Здесь быстро движущиеся частицы льда и горных пород вращаются по орбитам со скоростью в десятки тысяч километров в час.

Разрыв Энке в кольце Сатурна Фото: NASA

Космический корабль, попавший в разрыв Энке, столкнется с высокоскоростными частицами частиц, которые могут его разрушить.

Ио, вулканический мир смерти

Спутник Юпитера под названием Ио имеет на поверхности более 400 действующих вулканов. Такого количества вулканов нет ни на одном теле в Солнечной системе. Поверхность Ио покрыта потоками лавы длиной в сотни километров, а также токсичной серой.

Ио Фото: NASA

Поскольку Ио находится в магнитосфере Юпитера, спутник ощущает влияние радиационных поясов планеты, наполненных тяжелыми ионами и энергичными частицами.

Человек получит смертельную дозу радиации за несколько часов. При этом долго находится на поверхности Ио не получится из-за постоянных извержений лавы. Ио — это вулканический ад в радиационной печи.

Уступ Верона — самая высокая скала в Солнечной системе

На небольшом спутнике планеты Уран подл названием Миранда находится настолько экстремальная особенность, что ее сложно сравнить с большинством земных аналогов.

Уступ Верона (в центре справа) на снимке космического аппарата "Вояджер-2" Фото: NASA

Уступ Верона – это скала с крутыми склонами высотой примерно 20 км. Это самая высокая из известных подобных структур в Солнечной системе. В условиях низкой гравитации Миранды это означает падение продолжительностью в несколько минут и скоростью около 200 км/ч.

