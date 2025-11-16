7 найнебезпечніших місць у Сонячній системі, де люди не зможуть вижити (фото)

Єдиним місцем у Сонячній системі, де може нормально жити людина, є наша планета Земля. Пропонуємо познайомитися з найсмертоноснішими для людини місцями в Сонячній системі, кожне з яких небезпечніше, ніж попереднє.

У Сонячній системі на планетах, а також їхніх супутниках існують місця з такими екстремальними умовами, що потрапивши туди люди не змогли б вижити. Кожне з цих місць таїть у собі унікальну небезпеку, пише Interesting Engineering.

Лінія термінатора на Меркурії

На найближчій планеті до Сонця, Меркурії, існує межа між днем і ніччю — лінія термінатора. Це більше, ніж просто сутінкова зона. Лінія термінатора на Меркурії відзначає перехід від екстремальної спеки до екстремального холоду. Температура на освітленому світлом Сонця боці Меркурія може сягати 430 градусів Цельсія і вище. Але на нічному боці планети, відразу за лінією термінатора температура різко падає до мінус 180 градусів Цельсія.

Меркурій Фото: NASA

Якщо космічний корабель спробує приземлитися в цій зоні, то він зіткнеться з тепловим ударом і швидким руйнуванням конструкції. У меркурія практично немає атмосфери. Замість неї у планети є дуже тонка екзосфера, що складається з атомів, вибитих з поверхні сонячним вітром і метеоритами. Екзосфера практично не захищає Меркурій від сонячного випромінювання, що робить цю сутінкову зону надзвичайно небезпечною для людини.

Велика червона пляма на Юпітері та Велика темна пляма на Нептуні

Найпотужнішими атмосферними явищами в Сонячній системі є Велика червона пляма на планеті Юпітер і Велика темна пляма на планеті Нептун.

Велика червона пляма являє собою гігантський антициклонічний шторм зі швидкістю вітру до 432 км/год і розміром більше, ніж Земля. Це атмосферне явище існує вже сотні років.

Велика червона пляма на Юпітері Фото: вселенная

У Великій темній плямі, розміром приблизно із Землю, спостерігалася швидкість вітру близько 2100 км/год. Це найвища швидкість вітру з відомих у Сонячній системі. Це атмосферне явище було вперше виявлено в 1989 році, але вже через 5 років воно зникло.

Будь-який космічний корабель, який би потрапив у пляму на Юпітері або Нептуні, зіткнувся б із непередбачуваними атмосферними силами і, найімовірніше, його було б знищено.

Земля Афродіти на Венері

На планеті Венера, недалеко від екватора розташована Земля Афродіти. Це високогірний регіон, що займає площу, еквівалентну приблизно половині площі Африки.

Земля Афродіти на Венері Фото: solar-system

Нагадуємо, що на Венері тиск приблизно в 90 разів перевищує земний, температура на поверхні становить приблизно 460 градусів Цельсія, а атмосфера планети складається зі щільного вуглекислого газу і хмар сірчаної кислоти.

Земля Афродіти ускладнює і без того смертоносне середовище Венери. Гірські схили, нестабільні лавові потоки та їдка атмосфера роблять цей регіон винятково небезпечним місцем.

Тигрові смуги на Енцеладі

На крижаному супутнику планети Сатурн під назвою Енцелад існують так звані тигрові смуги. Це чотири паралельні тріщини поруч із південним полюсом Енцелада, з яких під дією внутрішнього тепла вириваються струмені водяної пари, льоду та органічних сполук. Ці тріщини завширшки кілька кілометрів мають довжину в кілька сотень кілометрів. Вони напрочуд теплі порівняно з навколишньою крижаною поверхнею, що робить цей регіон крихким і геологічно активним.

Тигрові смуги на Енцеладі Фото: solar-system

Будь-якому досліднику доведеться мати справу з крижаними струменями, що вириваються в космос, швидкими змінами рельєфу, вкрай низькою гравітацією і крижаним середовищем.

Розрив Енке в кільці Сатурна

Кільця планети Сатурн вражають і смертельно небезпечні. Розрив Енке — це смуга завширшки 325 км, прорізана в кільці А Сатурна крихітним супутником під назвою Пан. Тут швидко рухомі частинки льоду і гірських порід обертаються по орбітах зі швидкістю в десятки тисяч кілометрів на годину.

Розрив Енке в кільці Сатурна Фото: solar-system

Космічний корабель, що потрапив у розрив Енке, зіткнеться з високошвидкісними частинками частинок, які можуть його зруйнувати.

Іо, вулканічний світ смерті

Супутник Юпітера під назвою Іо має на поверхні понад 400 діючих вулканів. Такої кількості вулканів немає на жодному тілі в Сонячній системі. Поверхня Іо вкрита потоками лави довжиною в сотні кілометрів, а також токсичною сіркою.

Іо Фото: NASA

Оскільки Іо перебуває в магнітосфері Юпітера, супутник відчуває вплив радіаційних поясів планети, наповнених важкими іонами та енергійними частинками.

Людина отримає смертельну дозу радіації за кілька годин. При цьому довго перебувати на поверхні Іо не вийде через постійні виверження лави. Іо — це вулканічне пекло в радіаційній печі.

Уступ Верона — найвища скеля в Сонячній системі

На невеликому супутнику планети Уран під назвою Міранда розташована настільки екстремальна особливість, що її складно порівняти з більшістю земних аналогів.

Уступ Верона (у центрі праворуч) на знімку космічного апарату "Вояджер-2" Фото: solar-system

Уступ Верона — це скеля з крутими схилами висотою приблизно 20 км. Це найвища з відомих подібних структур у Сонячній системі. В умовах низької гравітації Міранди це означає падіння тривалістю в кілька хвилин і швидкістю близько 200 км/год.

