Найдовший у світі кордон між країнами дивніший, ніж виглядає на карті (фото)

На карті світу цей сухопутний кордон виглядає прямим, але насправді це не так.

Найдовший сухопутний кордон у світі проходить між Канадою та США. Його довжина становить 8891 кілометр. Здалеку він здається досить прямим. Але при найближчому розгляді виявляється, що цей територіальний кордон вельми дивний, пише IFLScience.

Кордон між США і Канадою складається з двох основних ділянок на карті світу. Це довгий кордон, який горизонтально перетинає Північну Америку, а також коротший вертикальний кордон, який проходить між Аляскою і Канадою на північному заході континенту.

Більша частина горизонтального кордону виглядає неймовірно прямою на більшості карт світу. Зокрема, 2027-кілометрова ділянка між озером Лісове і затокою Баундарі немов би пролягає по прямій уздовж 49-ї паралелі північної широти. Насправді це не так. Цей кордон зигзагоподібно вигинається.

У кількох місцях кордон між США і Канадою фактично відхиляється від 49-ї паралелі на сотні метрів. Це не спричиняє особливих проблем, коли кордон проходить відкритими рівнинами, де розташована більша частина "прямої лінії", але іноді це призводить до ускладнень.

Наприклад, наприкінці 90-х років минулого століття з'ясувалося, що канадське прикордонне місто Кауттс насправді простягається на 363 метри вглиб території, що технічно мала б знаходитися на американському боці кордону. Ці невеликі зміщення напрочуд поширені вздовж 49-ї паралелі. Фактично, Канада технічно займає на 67,2 квадратних кілометра більше землі на південь від цієї паралелі. Така ситуація склалася через те, як було встановлено кордон американцями, канадцями і британцями в XVIII і XIX століттях за допомогою серії договорів.

У кількох місцях кордон між США і Канадою фактично відхиляється від 49-ї паралелі на сотні метрів Фото: Google

Після того як американці придбали у Франції Луїзіану 1803 року, США і Велика Британія вирішили, що кордон між їхніми територіями має проходити природним вододілом між водами, що впадають у Гудзонову затоку, і водами, що впадають у систему річок Міссісіпі та Міссурі. Але на суші було складно визначити, в якому напрямку тече вода. Розуміючи, що ця невизначеність може спровокувати майбутні суперечки, обидві країни погодилися, що кордоном буде 49-та паралель.

Згодом країни почали сперечатися і торгуватися, щоб закріпити кордон за допомогою договорів, як-от Гентський договір (завершив війну між США і Великою Британією 1812 року) та Орегонський договір 1846 року, який зрештою подовжив кордон по 49-й паралелі до Тихого океану.

Але точно нанести на карту кордон було складно в той час, коли ще не існувало супутників на орбіті. Велика частина земель навколо 49-ї паралелі являла собою невідомий простір. До того ж кордон часто перетинався з природними об'єктами, які не можуть бути "прямою лінією" на карті. Також у картографів не було точних приладів.

Хороша новина полягає в тому, що США і Канада історично є близькими друзями, а це означає, що їхній дещо нерівний кордон рідко спричиняє проблеми, які потребують військового втручання. Навіть серйозні торговельні суперечки або загрози анексії не перетворили цей дивний кордон на повноцінний конфлікт. Принаймні, поки що.

