Самая длинная в мире граница между странами более странная, чем выглядит на карте (фото)

На карте мира эта сухопутная граница выглядит прямой, но на самом деле это не так.

Самая длинная сухопутная граница в мире проходит между Канадой и США. Ее длина составляет 8891 километр. Издалека она кажется довольно прямой. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что эта территориальная граница весьма странная, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Граница между США и Канадой состоит из двух основных участков на карте мира. Это длинная граница, которая горизонтально пересекает Северную Америку, а также более короткая вертикальная граница, которая проходит между Аляской и Канадой на северо-западе континента.

Відео дня

Большая часть горизонтальной границы выглядит невероятно прямой на большинстве карт мира. В частности, 2027-километровый участок между озером Лесное и заливом Баундари словно бы пролегает по прямой вдоль 49-й параллели северной широты. На самом деле это не так. Эта граница зигзагообразно изгибается.

В нескольких местах граница между США и Канадой фактически отклоняется от 49-й параллели на сотни метров. Это не вызывает особых проблем, когда граница проходит по открытым равнинам, где находится большая часть "прямой линии", но иногда это приводит к осложнениям.

Например, в конце 90-х годов прошлого века выяснилось, что канадский пограничный город Кауттс на самом деле простирается на 363 метра вглубь территории, которая технически должна находиться на американской стороне границы. Эти небольшие смещения на удивление распространены вдоль 49-й параллели. Фактически, Канада технически занимает на 67,2 квадратных километра больше земли к югу от этой параллели. Такая ситуация сложилась из-за того, как была установлена граница американцами, канадцами и британцами в XVIII и XIX веках с помощью серии договоров.

В нескольких местах граница между США и Канадой фактически отклоняется от 49-й параллели на сотни метров Фото: Google

После того как американцы приобрели у Франции Луизиану в 1803 году, США и Великобритания решили, что граница между их территориями должна проходить по естественному водоразделу между водами, впадающими в Гудзонов залив, и водами, впадающими в систему рек Миссисипи и Миссури. Но на суше было сложно определить, в каком направлении течет вода. Понимая, что эта неопределенность может спровоцировать будущие споры, обе страны согласились, что границей будет 49-я параллель.

Со временем страны начали спорить и торговаться, чтобы закрепить границу с помощью договоров, таких как Гентский договор (завершил войну межу США и Великобританией в 1812 году) и Орегонский договор 1846 года, который в конечном итоге продлил границу по 49-й параллели до Тихого океана.

Но точно нанести на карту границу было сложно в то время, когда еще не существовало спутников на орбите. Большая часть земель вокруг 49-й параллели представала собой неизвестное пространство. К тому же граница часто пересекалась с природными объектами, которые не могут быть "прямой линией" на карте. Также у картографов не было точных приборов.

Хорошая новость заключается в том, что США и Канада исторически являются близкими друзьями, а это означает, что их слегка неровная граница редко вызывает проблемы, требующие военного вмешательства. Даже серьезные торговые споры или угрозы аннексии не превратили эту странную границу в полноценный конфликт. По крайней мере, пока.

Фокус уже писал о том, где находится самая необычная сухопутная граница между странами. Жители разделенного на две части города Барле не чувствуют никакого дискомфорта из-за того, что могут свободно перемещаться между двумя странами, не покидая один населенный пункт.

Также Фокус писал о том, где находится самое темное место в Солнечной системе и во Вселенной. С Земли космос выглядит очень темным. Благодаря особенному расположению нашей планеты мы можем хорошо видеть самые далекие уголки космоса. В нашей Солнечной системе, да и во Вселенной есть особенно темные места.