Делит дома пополам: где находится самая необычная граница между странами в мире (фото)

Жители разделенного на две части города Барле не чувствуют никакого дискомфорта из-за того, что могут свободно перемещаться между двумя странами, не покидая один населенный пункт. В этом есть даже выгода.

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Самая необычная граница между странами в мире находится в Европе в городе Барле. Здесь во время прогулки по городу можно десятки раз перемещаться между Бельгией и Нидерландами из-за того, что граница между странами, проходящая через город, не является одной ровной линией. Из-за этого в некоторых домах кухня может находится в одной стране, а ванная – в другой. Но жителей города, кажется все устраивает, пишет IFLScience.

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Город Барле из-за того, что он разделен между двумя странами имеет две части: город Барле-Нассау, который находится в Нидерландах и город Барле-Хертог, расположенный в Бельгии. Граница между странами петляет по улицам и проходит через дома, магазины и рестораны. На улицах и внутри некоторых домов эта граница отмечена белыми крестами.

Странное расположение границы в городе Барле связано с долгой историей средневековых земельных договоров, феодальных отношений и современного строительства. В XII и XIII веках регион представлял собой разрозненные феодальные территории, которые контролировал герцог Брабанта. Он отдал часть земель, которые сейчас находятся в Нидерландах своим вассалам.

Граница между странами петляет по улицам и проходит через дома, магазины и рестораны. На улицах и внутри некоторых домов эта граница отмечена белыми крестами Фото: IFLS

После того, как Бельгия стала независимой от Нидерландов в 1830-х годах через эту часть Западной Европы провели границу, но оказалось, что невозможно провести четкую непрерывную линию. Поэтому было решено провести границу, которая бы пресекала улицы и разные строения, но официально была бы разделительной линией между двумя странами. Только в 90-х XX века граница была определена уже более точно, хотя особенно это ситуацию не поменяло. Город Барле так и остался разделенным, но это, кажется, не вызывает никакого дискомфорта ни у жителей города, ни у граждан Нидерландов и Бельгии из других городов.

Дом, который находится одновременно и в Бельгии, и в Нидерландах Фото: Wikipedia

Бельгия и Нидерланды входят в Шенгенскую зону Европейского союза, что позволяет гражданам этих стран путешествовать без визы, а значит пересечение запутанной границы не является проблемой. Граница в Барле не является проблемой еще и потому, что жители по обе стороны от нее говорят на нидерландском языке и имеют схожую культуру.

Но странная граница создает много необычных ситуаций, особенно когда дело касается закона. Например, в Нидерландах фейерверки можно купить только в преддверии Нового года. Но в Бельгии фейерверки можно покупать, когда угодно. Поэтому, если эти символы Нового года нельзя купить в Барле-Нассау, то можно просто перейти улицу и купить фейерверки в магазине в Барле-Хертог.

В Нідерландах алкоголь можно продавать только тем, кому исполнилось 18 лет, но в Бельгии вино и пиво можно покупать уже с 16 лет. Поэтому подростки могут перейти из нидерландской части Барле в бельгийскую и купить алкоголь по ту сторону границы.

В недавнем прошлом из-за местного закона рестораны в Нидерландах закрывались раньше, чем в Бельгии. Но некоторые заведения просто перемещали столики на другую сторону границы и работали дальше.

Из-за различий в налогообложении между двумя странами, цены на некоторые товары различаются. Поэтому местные жители могут пересекать границу, чтобы найти более выгодное предложение.

Как уже писал Фокус, на нашей планете существует невидимая линия, которую животные не пересекают и для этого есть причина.

Также Фокус писал о том, что затонувший порт изменил путь миграции людей 20 000 лет назад. Ученые считают, что предыдущие представления о миграции людей из Африки, ошибочны.