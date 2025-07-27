Ділить домівки навпіл: де розташований найнезвичайніший кордон між країнами у світі (фото)

Мешканці розділеного на дві частини міста Барле не відчувають жодного дискомфорту через те, що можуть вільно переміщатися між двома країнами, не покидаючи один населений пункт. У цьому є навіть вигода.

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Найнезвичайніший кордон між країнами у світі знаходиться в Європі в місті Барле. Тут під час прогулянки містом можна десятки разів переміщатися між Бельгією та Нідерландами через те, що кордон між країнами, який проходить через місто, не є однією рівною лінією. Через це в деяких будинках кухня може знаходитися в одній країні, а ванна — в іншій. Але жителів міста, здається, все влаштовує, пише IFLScience.

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Місто Барле через те, що воно розділене між двома країнами, має дві частини: місто Барле-Нассау, що розташоване в Нідерландах, і місто Барле-Хертог, розташоване в Бельгії. Кордон між країнами петляє вулицями і проходить через будинки, магазини та ресторани. На вулицях і всередині деяких будинків цей кордон позначений білими хрестами.

Дивне розташування кордону в місті Барле пов'язане з довгою історією середньовічних земельних договорів, феодальних відносин і сучасного будівництва. У XII і XIII століттях регіон являв собою розрізнені феодальні території, які контролював герцог Брабанта. Він віддав частину земель, які зараз знаходяться в Нідерландах своїм васалам.

Кордон між країнами петляє вулицями і проходить через будинки, магазини і ресторани. На вулицях і всередині деяких будинків цей кордон позначено білими хрестами Фото: IFLS

Після того, як Бельгія стала незалежною від Нідерландів у 1830-х роках через цю частину Західної Європи провели кордон, але виявилося, що неможливо провести чітку безперервну лінію. Тому було вирішено провести кордон, який би перетинав вулиці та різні будівлі, але офіційно був би розділовою лінією між двома країнами. Тільки в 90-х XX століття кордон було визначено вже більш точно, хоча особливо це ситуацію не змінило. Місто Барле так і залишилося розділеним, але це, здається, не спричиняє жодного дискомфорту ні в мешканців міста, ні в громадян Нідерландів і Бельгії з інших міст.

Будинок, який знаходиться одночасно і в Бельгії, і в Нідерландах Фото: Wikipedia

Бельгія та Нідерланди входять до Шенгенської зони Європейського союзу, що дає змогу громадянам цих країн подорожувати без візи, а отже перетин заплутаного кордону не є проблемою. Кордон у Барле не є проблемою ще й тому, що жителі по обидва боки від нього розмовляють нідерландською мовою і мають схожу культуру.

Але дивний кордон створює багато незвичайних ситуацій, особливо коли справа стосується закону. Наприклад, у Нідерландах феєрверки можна купити тільки напередодні Нового року. Але в Бельгії феєрверки можна купувати, коли завгодно. Тому, якщо ці символи Нового року не можна купити в Барле-Нассау, то можна просто перейти вулицю і купити феєрверки в магазині в Барле-Хертог.

У Нідерландах алкоголь можна продавати тільки тим, кому виповнилося 18 років, але в Бельгії вино і пиво можна купувати вже з 16 років. Тож підлітки можуть перейти з нідерландської частини Барле в бельгійську і купити алкоголь по той бік кордону.

У недавньому минулому через місцевий закон ресторани в Нідерландах закривалися раніше, ніж у Бельгії. Але деякі заклади просто переміщали столики на інший бік кордону і працювали далі.

Через відмінності в оподаткуванні між двома країнами, ціни на деякі товари різняться. Тому місцеві жителі можуть перетинати кордон, щоб знайти вигіднішу пропозицію.

Як уже писав Фокус, на нашій планеті існує невидима лінія, яку тварини не перетинають і для цього є причина.

Також Фокус писав про те, що затонулий порт змінив шлях міграції людей 20 000 років тому. Вчені вважають, що попередні уявлення про міграцію людей з Африки, помилкові.