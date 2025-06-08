На Землі існує невидима лінія, яку тварини не перетинають: чому (фото)

Представники тваринного світу двох частин світу перебувають окремо один від одного і являють собою ендемічні види (трапляються тільки в даній місцевості) завдяки невидимій лінії. Вона проходить між двома сусідніми континентами.

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Про це пише ScienceAlert.

Тваринний світ Південно-Східної Азії, яка є частиною континенту Євразія, відділений від тваринного світу континенту Австралія невидимим кордоном. Більшість тварин ніколи не перетинають цей кордон, навіть птахи. І так було протягом десятків мільйонів років, тому тварини розвивалися по-різному у двох частинах світу.

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Учені вважають, що все почалося приблизно 30 млн років тому, коли Австралійська тектонічна плита зіткнулася з Євразійською тектонічною плитою. Це призвело до створення острівного архіпелагу і змінило напрямок океанічних течій, а також створило унікальні кліматичні умови.

З одного боку невидимої лінії, в Індонезії та Малайзії, розвивалися мавпи, людиноподібні мавпи, слони, тигри та носороги. З іншого боку лінії, у Новій Гвінеї та Австралії, еволюціонували сумчасті, гризуни та какаду. Дуже мало однакових видів можна знайти з двох боків невидимого кордону. Багато видів у кожній частині світу є ендеміками, тобто мешкають тільки в цьому регіоні.

Ця межа була названа лінією Воллеса, на честь британського біолога Альфреда Рассела Воллеса, який першим помітив різку відмінність у тваринному світі, в основному ссавців, під час дослідження регіону в середині XIX століття.

Лінія Воллеса проходить між островами Балі та Ломбок, а також між островами Калімантан і Сулавесі. Лінія Воллеса вважається гіпотетичним еволюційним бар'єром, хоча суперечки щодо її точного місця розташування і механізмів створення тривають.

Лінія Воллеса Фото: ScienceAlert

Лінія Воллеса відокремлює шельф азіатської частини Євразії від шельфу Австралійської тектонічної плити. Це геологічна лінія, але вона також є кліматичною та біологічною лінією.

Глибокі океанічні канали, такі як Ломбокскую протоку, розділяють кожен шельф, а тому його було складно перетнути тваринам. Навіть коли рівень океану мільйони років тому був нижчим, ніж зараз, ця прірва все ще існувала.

Хоча невидима лінія Воллеса найбільш явно розділяє види ссавців Азії та Австралії, вона також розділяє види птахів, рептилій та інших тварин.

Птахи зазвичай не перетинають лінію Воллеса, а деякі види риб в океані також мають генетичні відмінності залежно від того, з якого боку лінії Воллеса вони перебувають. Вчені кажуть, що це вказує на рідкісне змішування між популяціями.

Вченим ще належить з'ясувати, які невидимі бар'єри стримують ці види. Але середовище проживання та клімат, імовірно, є факторами, що посилюють еволюційний розрив.

Дослідження хребетних тварин показали, що види Південно-Східної Азії еволюціонували в тропічному середовищі в далекому минулому, що дало їм змогу поширитися в напрямку Нової Гвінеї по вологих островах.

Але тваринний світ в Австралії еволюціонував у більш сухих умовах, і це позначилося на їхньому подальшому розвитку. Це означало, що австралійська дика природа перебувала в невигідному становищі на тропічних островах ближче до екватора.

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