Звідки у змії "брязкальце": вчені розповіли, як гримуча змія видає свій фірмовий звук

Тваринний світ сповнений безлічі дивовижних звуків: від співу китів до тих, які здатні імітувати людську мову. Одним із них вважається знаменитий звук, який видає гримуча змія — тепер ми знаємо, як насправді вона його виробляє.

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Про це пише IFLScience.

Гримучі змії — отруйні рептилії із сегментованим брязкальцем на кінчику хвоста. Загалом на планеті існує близько 35 видів, які мешкають у Північній і Південній Америці. Але найпоширенішими видами в Північній Америці є:

лісова гримуча змія;

степова гримуча змія;

східна ромбоподібна змія;

західна ромбовидна змія.

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Для чого гримучій змії "брязкальце"

Як правило, гримучі змії не є агресивними видами — вони є ямкоголовими зміями й більшість з них ведуть нічний спосіб життя. За словами дослідників, змії використовують свої "брязкальця", щоб відлякати інших тварин і змусити їх триматися якомога далі, щоб не бути укушеними. Це приклад апосематичного сигналу в природі — подібно до того, як отруйні жаби-дротики використовують яскраві кольори, щоб попередити тварин не їсти їх, брязкальце гримучої змії допомагає відлякувати хижаків.

Цікаво, що вчені дійшли такого висновку лише нещодавно. Ще в 1950-х роках припускали, що змії використовують "брязкальце" для залучення партнера.

Як гримучі змії видають свій фірмовий звук

По-перше, важливо розуміти, що у гримучих змій немає "брязкальця" в її класичному розумінні — їхній хвіст зовсім не наповнений сушеним горохом або дрібними камінчиками — насправді, правда трохи складніша.

Коли змії скидають шкіру, всередині брязкальця залишається прикріплений шматочок шкіри. Мертві сегменти шкіри заповнюються повітрям. Ці зчеплені порожнисті сегменти стикаються, коли змія рухає хвостом, і створюється знамените брязкальце. До слова, сегменти зроблені з кератину — того самого матеріалу, що й людське волосся та нігті.

За словами професора Грацького університету в Австрії Бориса Шаньо, крихітний шматочок шкіри з'являється після кожної линяння, а тому на брязкальці з'являється ще один ороговілий сегмент, який є частиною механізму, що генерує звук.

За словами герпетолога Джеффа Брігглера з Департаменту охорони природи Міссурі, що більше росте змія, то швидше вона линяє. Молоді змії линяють більше, ніж старі, і можуть линяти в середньому три-чотири рази на рік у теплі місяці

Дослідження 2021 року також показало, що змії гримлять на нижчих частотах, коли загроза знаходиться далі, але можуть швидко збільшувати частоту, коли загроза наближається. Це обманює нападника, змушуючи його думати, що змія набагато ближче, ніж насправді.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що гримучі змії насправді милі й люблять обійматися.