Откуда у змеи "погремушка": ученые рассказали, как гремучая змея издает свой фирменный звук

Животный мир полон множества впечатляющих звуков: от пения китов до тех, которые способны имитировать человеческую речь. Одним из них считается знаменитый звук, издаваемый гремучей змеей — теперь мы знаем, как на самом деле она его производит.

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Об этом пишет IFLScience.

Гремучие змеи — ядовитые рептилии с сегментированной погремушкой на кончике хвоста. В общей сложности на планете существует около 35 видов, которые обитают в Северной и Южной Америке. Но наиболее распространенными видами в Северной Америке являются:

лесная гремучая змея;

степная гремучая змея;

восточная ромбовидная змея;

западная ромбовидная змея.

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Для чего гремучей змее "погремушка"

Как правило, гремучие змеи не являются агрессивными видами — они являются ямкоголовыми змеями и большинство из них ведут ночной образ жизни. По словам исследователей, змеи используют свои "погремушки", чтобы отпугнуть других животных и заставить их держаться подальше, чтобы не быть укушенными. Это пример апосематического сигнала в природе — подобно тому, как ядовитые лягушки-дротики используют яркие цвета, чтобы предупредить животных не есть их, погремушка гремучей змеи помогает отпугивать хищников.

Любопытно, что ученые пришли к такому выводу лишь недавно. Еще в 1950-х годах предполагалось, что змеи используют "погремушку" для привлечения партнера.

Как гремучие змеи издают свой фирменный звук

Во-первых, важно понимать, что у гремучих змей нет "погремушки" в ее классическом понимании — их хвост вовсе не наполнен сушеным горохом или мелкими камешками — на самом деле, правда немного сложнее.

Когда змеи сбрасывают кожу, внутри погремушки остается прикрепленный кусочек кожи. Мертвые сегменты кожи заполняются воздухом. Эти сцепленные полые сегменты сталкиваются, когда змея двигает хвостом, и создается знаменитая погремушка. К слову, сегменты сделаны из кератина — того же материала, что и человеческие волосы и ногти.

По словам профессора Грацского университета в Австрии Бориса Шаньо, крохотный кусочек кожи появляется после каждой линьки, а потому на погремушке появляется еще один ороговевший сегмент, который является частью механизма, генерирующего звук.

По словам герпетолога Джеффа Бригглера из Департамента охраны природы Миссури, чем больше растет змея, тем быстрее она линяет. Молодые змеи линяют больше, чем старые, и могут линять в среднем три-четыре раза в год в теплые месяцы

Исследование 2021 года также показало, что змеи гремят на более низких частотах, когда угроза находится дальше, но могут быстро увеличивать частоту, когда угроза приближается. Это обманывает нападающего, заставляя его думать, что змея намного ближе, чем на самом деле.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что гремучие змеи на самом деле милые и любят обниматься.