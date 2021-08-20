Хитрая гремучая змея. Как пресмыкающееся эволюционировало, чтобы обмануть человека

У гремучих змей имеется интересный метод убеждения людей в том, что опасность ближе, чем они думают.

Звук дрожащего хвоста гремучих змей становятся громче по мере приближения человека, но затем он внезапно переходит на более высокую частоту, говорят ученые. Во время экспериментов быстрое изменение звука заставило участников поверить в то, что змея была намного ближе, чем на самом деле. Таким образом эволюция этой особенности гремучих змей позволила им не быть раздавленными чьими-то ногами, сообщает BBC

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Свистящий звук хвоста гремучей змеи давно стал кинематографическим клише. Характерный скрежет возникает из-за быстрого дрожания твердых колец кератина на кончиках хвостов пресмыкающихся. Кератин — это тот же белок, из которого состоят наши ногти и волосы. Шум появляется из-за того, что гремучие змеи могут сокращать мышцы хвоста до 90 раз в секунду. Эти движения змеи используют, чтобы предупредить других животных и людей о том, что они рядом. Несмотря на это, гремучие змеи кусают до 8000 человек в год только в США.

На протяжении десятилетий ученые знали, что дрожание может изменяться по частоте, но о значении изменения звука было мало данных. В новом исследовании ученые во время эксперимента приближали манекен к Техасскому гремучнику, ядовитой змее семейства гадюковых, и изучали реакцию пресмыкающегося.По мере приближения манекена к змее частота шума увеличивалась примерно до 40 Гц. За этим последовал внезапный скачок звука в более высокий частотный диапазон между 60 и 100 Гц.

[ + – ] Техасский гремучник Фото: wikipedia

Чтобы выяснить, что означало внезапное изменение частоты, ученые провели исследование с участниками-людьми и виртуальной змеей. Возрастающая частота дребезжания воспринималась участниками как возрастающая громкость по мере приближения. Ученые обнаружили, что, когда внезапное изменение частоты произошло на расстоянии 4 метров, люди полагали, что это шум намного ближе, примерно на расстоянии 1 метра.

Ученые считают, что изменение звука — это не просто предупреждение, а сложный межвидовой коммуникационный сигнал.

"Внезапное изменение частоты действует как сигнал, который вводит слушателя в заблуждение относительно настоящего расстояния до змеи", — говорит Борис Шагно из Университета Карла Франценса в Граце, Австрия.

Фото: BBC

Ученые считают, что змеи используют слуховую систему человека, которая эволюционировала, чтобы интерпретировать увеличение громкости как что-то, что движется быстрее и приближается.

"Эволюция — это интересный процесс, и то, что мы можем воспринимать как украшение змеи, на самом деле является результатом опыта змей, которые сталкивались с крупными животными", — говорит Шагно.

"Звуки, издаваемые гремучими змеями, эволюционировали вместе со слухом млекопитающих, в результате выжили только те змеи, которые лучше всего могли избежать того, чтобы на них наступили".