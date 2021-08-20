Хитра гримуча змія. Як плазун еволюціонував, щоб обдурити людину

У гримучих змій є цікавий метод переконання людей в тому, що небезпека ближче, ніж вони думають.

Звук тремтячого хвоста гримучих змій стає голоснішим в міру наближення людини, але потім він раптово переходить на вищу частоту, кажуть вчені. Під час експериментів швидка зміна звуку змусила учасників повірити в те, що змія була набагато ближче, ніж насправді. Таким чином еволюція цієї особливості гримучих змій дозволила їм не бути розчавленими чиїмись ногами, повідомляє BBC

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Свистячий звук хвоста гримучої змії давно став кінематографічним кліше. Характерний скрегіт виникає через швидке тремтіння твердих кілець кератину на кінчиках хвостів плазунів. Кератин — це той же білок, з якого складаються наші нігті і волосся. Шум з'являється через те, що гримучі змії можуть скорочувати м'язи хвоста до 90 разів на секунду. Ці рухи змії використовують, щоб попередити інших тварин і людей про те, що вони поруч. Незважаючи на це, гримучі змії кусають до 8000 осіб на рік тільки в США.

Протягом десятиліть вчені знали, що тремтіння може змінюватися по частоті, але про значення зміни звуку було мало даних. У новому дослідженні вчені під час експерименту наближали манекен до гримучника техаського, отруйної змії сімейства гадюкових, і вивчали реакцію плазуна. В міру наближення манекена до змії частота шуму збільшувалася приблизно до 40 Гц. За цим послідував раптовий стрибок звуку в вищий частотний діапазон між 60 і 100 Гц.

[ + – ] Техаський гримучник Фото: wikipedia

Щоб з'ясувати, що означала раптова зміна частоти, вчені провели дослідження з учасниками-людьми і віртуальною змією. Зростаюча частота деренчання сприймалася учасниками як зростаюча гучність у міру наближення. Вчені виявили, що, коли раптова зміна частоти відбулося на відстані 4 метрів, люди вважали, що цей шум набагато ближче, приблизно на відстані 1 метра.

Вчені вважають, що зміна звуку — це не просто попередження, а складний міжвидовий комунікаційний сигнал.

"Раптова зміна частоти діє як сигнал, який вводить слухача в оману щодо справжньої відстані до змії", — говорить Борис Шагно з Університету Карла Франценса в Граці, Австрія.

Вчені вважають, що змії використовують слухову систему людини, яка еволюціонувала, щоб інтерпретувати збільшення гучності як щось, що рухається швидше і наближається.

"Еволюція — це цікавий процес, і те, що ми можемо сприймати як прикрасу змії, насправді є результатом досвіду змій, які стикалися з великими тваринами", — говорить Шагно.

"Звуки, що видаються гримучими зміями, еволюціонували разом зі слухом ссавців, в результаті вижили тільки ті змії, які найкраще могли уникнути того, щоб на них наступили".