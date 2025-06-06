Хробаки несподівано будують вежі з власних тіл: вчені нарешті дізналися, навіщо їм це (відео)

В умовах клінічної стерильності скляного посуду життя може робити досить цікаві речі. У новому дослідженні вчені розгадали таємницю подібної поведінки черв'яків, які будують справжні вежі з власних тіл.

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Про це йдеться в журналі Current Biology, пише Science Alert.

Раніше вчені довгий час сперечалися про те, чи є така поведінка винятковою для лабораторних умов, чи являє собою поширену стратегію виживання. У новому дослідженні вчені вивчили одну дивну дію, мигцем помічену в минулих лабораторних експериментах, коли черв'яки вибудовували вежі з власних тіл.

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Дивна поведінка черв'яків

Тепер учені зафіксували таку поведінку черв'яків у природних умовах, довівши раз і назавжди, що деякі види будують вежі з власних звивистих тіл, щоб зловити попутку з міста, коли ситуація стає складною.

Під час дослідження вчені з Інституту поведінки тварин Макса Планка в Німеччині встановили цифровий мікроскоп над фруктами, що гниють, і спостерігали, як крихітні мерлятники годуються, поки не настає час мігрувати на зеленіші пасовища, підіймаючись одне на одного й тягнучись до неба.

За словами старшої авторки дослідження та фахівчині з поведінки тварин Серени Дін, вони з колегами були в захваті, коли вперше побачили ці природні вежі. Раніше вчені спостерігали природні вежі черв'яків лише в лабораторних умовах, проте з правильним обладнанням їм вдалося виявити, що вони демонструють його і в природному середовищі.

"Живі" вежі

Хоча це і рідкість, є кілька прикладів колективів тварин, які творчо пов'язують свої тіла для переміщення. Наприклад, мурахи можуть будувати мости й плоти; павутинні кліщі жертвують собою в центрах шовкових кульок, щоб допомогти братам і сестрам полетіти на вітрі.

Історії про нематод, які кооперуються, щоб піднятися над своїм субстратом, який гниє, і зачепитися за муху, яка пролітає повз, з'явилися з кількох напівприродних спостережень і лабораторних експериментів.

Під час другого експерименту вчені зібрали рештки яблук і груш, що гнили, навколо Університету Констанца й уважно вивчили нематод Caenorhabditis, що звиваються в місиві. У результаті команді вдалося зафіксувати активність життєвої стадії, відомої як дауер — альтернативний стан розвитку, який дає змогу черв'якам виживати в суворих умовах. Міцні підлітки одного виду нематод зібралися навколо тонких виступів, що виступають із плоті плода, що гниє, і витягли свої тіла, погойдуючись в унісон або "блимаючи" вперед і назад.

Результати також вказують на те, що вибір і розміщення веж у чашках Петрі демонструють, що структури не тільки можуть пробивати щілини у фруктах, а й що дауери на вершинах звивистих лісів могли хапатися за плодових мушок, які приземлялися, і підійматися в повітря. Простими словами, результати показують, що вежа нематод — не просто купа черв'яків, а скоординована структура — суперорганізм у дії.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли новий вид істот у Великому Солоному озері.