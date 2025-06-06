Черви неожиданно строят башни из собственных тел: ученые наконец-то узнали, зачем им это (видео)

В условиях клинической стерильности стеклянной посуды жизнь может делать довольно любопытные вещи. В новом исследовании ученые разгадали тайну подобного поведения червей, строящих настоящие башни из собственных тел.

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Об этом говорится в журнале Current Biology, пишет Science Alert.

Ранее ученые долгое время спорили о том, является ли такое поведение исключительным для лабораторных условий или представляет собой распространенную стратегию выживания. В новом исследовании ученые изучили одно странное действие, мельком замеченное в прошлых лабораторных экспериментах, когда черви выстраивали башни из собственных тел.

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Странное поведение червей

Теперь ученые зафиксировали такое поведение червей в естественных условиях, доказав раз и навсегда, что некоторые виды строят башни из собственных извивающихся тел, чтобы поймать попутку из города, когда ситуация становится сложной.

В ходе исследования ученые из Института поведения животных Макса Планка в Германии установили цифровой микроскоп над гниющими фруктами и наблюдали, как крошечные падальщики кормятся, пока не наступает время мигрировать на более зеленые пастбища, взбираясь друг на друга и тянусь к небу.

По словам старшего автора исследовании и специалиста по поведению животных Серены Дин, они с коллегами были в восторге, когда впервые увидели эти естественные башни. Ранее ученые наблюдали естественные башни червей лишь в лабораторных условиях, однако с правильным оборудованием им удалось обнаружить, что они демонстрируют его и в естественной среде.

"Живые" башни

Хотя это и редкость, есть несколько примеров коллективов животных, которые творчески связывают свои тела для перемещения. Например, муравьи могут строить мосты и плоты; паутинные клещи жертвуют собой в центрах шелковых шариков, чтобы помочь братьям и сестрам улететь на ветру.

Истории о нематодах, которые кооперируются, чтобы подняться над своим гниющим субстратом и зацепиться за пролетающую муху, появились из нескольких полу естественных наблюдений и лабораторных экспериментов.

Во время второго эксперимента ученые собрали гниющие останки яблок и груш вокруг Университета Констанца и внимательно изучили нематод Caenorhabditis, извивающихся в месиве. В результате команде удалось запечатлеть активность жизненной стадии, известной как дауэр — альтернативное состояние развития, которое позволяет червям выживать в суровых условиях. Крепкие подростки одного вида нематод собрались вокруг тонких выступов, выступающих из гниющей плоти плода, и вытянули свои тела, покачиваясь в унисон или "мигая" вперед и назад.

Результаты также указывают на то, что выбор и размещение башен в чашках Петри демонстрируют, что структуры не только могут пробивать щели во фруктах, но и что дауэры на вершинах извивающихся лесов могли хвататься за приземляющихся плодовых мушек и подниматься в воздух. Простыми словами, результаты показывают, что башня нематод — не просто куча червей, а скоординированная структура — суперорганизм в действии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли новый вид существ в Большом Соленом озере.