Там мало бы кто выжил: ученые нашли новый вид существ в Большом Соленом озере

В водоеме обнаружили новый вид живых существ, которые могут выжить в такой среде. До сих пор было известно только о двух видах многоклеточных созданий, которые могут пережить столь высокий уровень солености.

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В Большом Соленом озере штата Юта ученые открыли скрытый мир, полный жизни. Среди структур карбоната кальция, известных как микробиалиты, покрывающих значительную часть дна озера, исследователи обнаружили тысячи нематод, также известных как круглые черви, пишет IFLScience.

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Хотя ученые подозревали, что нематоды обитают в донных отложениях озера, это первое их открытие. Это означает, что Большое Соленое озеро может содержать разнообразную экосистему, которая является более сложной, чем считалось ранее.

Исследователи были поражены своим открытием: широким разнообразием видов нематод, что расширяет ограниченный список многоклеточных организмов, которые могут выжить в условиях высокой солености озера. До сих пор было известно только о двух таких видах: соляных креветках и личинках соляной мухи.

Нематоды известны своей приспособленностью к различным средам обитания, что делает их одной из самых многочисленных групп животных в мире, насчитывающей более 250 000 видов. Большое Соленое озеро имеет чрезвычайно высокий уровень солености, достигающий около 15% в южном рукаве и 30% в северном.

Это делает его сложной средой обитания для большинства форм жизни. Однако нематоды, обнаруженные в этом исследовании, обитают в воде с соленостью около 20%, что является самым высоким уровнем солености, когда-либо зафиксированным для этих существ.

Чтобы лучше понять устойчивость нематод в соленой среде, исследователи провели эксперименты, кормя их разными типами пищи. Как оказалось, нематоды, которые питались бактериями из озера, процветающими в условиях, в пятьдесят раз более соленых, чем среда обитания червей, выжили значительно лучше, чем те, что питались привычным для них рационом. Этот неожиданный вывод свидетельствует о том, что бактерии могут играть решающую роль в помощи нематодам адаптироваться к высоко соленым условиям.

Исследователи предполагают, что эти нематоды, вероятно, питаются бактериями, которые колонизируют микробиалиты, что является важной частью экосистемы озера. Кроме того, они отметили корреляцию между наличием мышьяка и численностью нематод, что указывает на потенциальные защитные механизмы от воздействия ультрафиолета и обезвоживания.

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Доктор Байрон Адамс, известный эксперт по изучению нематод и консультант исследования, подчеркнул, что исследования экосистемы Большого Соленого озера продолжаются, и высоко оценил усилия, направленные на разгадку тайн этой уникальной среды. Несмотря на свою близость и многовековую деятельность человека, озеро оставалось практически неисследованным.

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