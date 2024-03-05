Верхом на лошади в потусторонний мир: найденное в Италии захоронение содержало останки не только людей

Исследователи обнаружили 161 человеческий скелет, среди которых выделялись 16 захоронений. В них хоронили не только людей, но и скелеты животных, что стало настоящей загадкой для исследователей.

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В древнем городе Верона, Италия, археологи наткнулись на загадочную практику захоронения, которая не поддается простому объяснению. Представителей доримской культуры сеноманов, которые населяли территорию между третьим и первым веками до нашей эры, иногда хоронили не только с другими людьми, но и с животными, в частности, с собаками и лошадьми. Недавнее исследование углубляется в это необычное открытие, пытаясь пролить свет на то, почему эта необычная практика существовала, пишет IFLScience.

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Во время раскопок на месте Seminario Vescovile исследователи обнаружили 161 человеческий скелет. Среди них выделялись 16 захоронений, в которых люди были похоронены вместе с целыми животными или частями животных. Большинство этих животных, таких как куры, свиньи или коровы, вероятно, положили в могилы в качестве подношения умершим, что было распространенной практикой обеспечения пропитания в потустороннем мире.

Однако настоящая тайна раскрылась с четырьмя уникальными захоронениями, содержащими скелеты собак и лошадей — животных, которых древние европейцы обычно не употребляли в пищу. Один из таких примеров — девочка, похороненная с целым скелетом собаки, и женщина среднего возраста, похороненная с полным скелетом лошади, различными частями лошади и собачьим черепом. В другом захоронении нашли молодого человека, которого сопровождали кости лошади, тогда как мужчина среднего возраста имел маленькую собаку как своего вечного спутника.

Чтобы разгадать эту загадку, исследователи провели генетический и изотопный анализ человеческих скелетов, чтобы выявить родственные связи и пищевые привычки. На удивление, ни один из похороненных вместе с животными не был близким родственником. Кроме того, не обнаружено никаких четких диетических или погребальных паттернов, что оставило исследователей без простых объяснений этой уникальной вариативности захоронений.

В отсутствие прямых доказательств, исследователи обратились к сравнению с другими древними практиками. Одна из необычных зацепок указывала на галло-римского бога Эпона, который ассоциировался с лошадьми и часто изображался рядом с умершими лошадьми.

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Исследователи осторожно рассматривают такую возможность, но отмечают, что признаки переломов костей у захороненных скелетов также указывают на связь с верховой ездой.

Что касается собак, то в древних культурах их часто связывали с подземным миром. Исследователи осторожно предполагают, что собаки, похороненные вместе с людьми, могли служить религиозным или ритуальным целям.

Однако, не имея окончательных доказательств, они рассматривают и более простое объяснение: эти собаки могли быть любимыми домашними животными, компаньонами, с которыми их хозяева не могли расстаться даже в потустороннем мире.

А потому это необычное исследование раскрывает тайны древних захоронений, где люди и животные находили место последнего упокоения вместе. Хотя мы, возможно, не знаем всех ответов, стремление исследователей к пониманию открывает окно в сложные ритуалы и верования прошлой эпохи, напоминая нам, что прошлое полно неожиданностей, которые продолжают захватывать наше воображение.

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