Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Одна из неожиданных находок: в Помпеях обнаружили древнюю фреску, которой более 2 тысяч лет (фото)

Помпеи, фреска, Фрикс, Гелла, мифология, Греция, археология, статуэтка, дом, миф, брат, сестра, волна, Геллеспонт, баран, руно, Гера, Древняя Греция, находка, история
Фото: Pompeii archaeological park | В Помпеях команда археологов обнаружила древнюю фреску возрастом более 2 тысяч лет

Во время раскопок в Помпеях исследователи обнаружили древнюю фреску, возраст которой составляет более 2 тыс. лет. Ученые также обнаружили натюрморты и женские портреты.

Related video

В Помпеях команда археологов обнаружила древнюю фреску возрастом более 2 тыс. лет. На фреске изображены мифологические брат и сестра Фрикс и Гелла, также известные как Элли, из Древней Греции, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Миф начинается с того, как брат и сестра убегают из родного дома, изгнанные злой мачехой, которая стремилась убить детей. Их спасает богиня Гера, и они убегают на баране с золотым руном. К сожалению, Гелла соскальзывает с барана и тонет в проливе между Европой и Азией, который теперь носит ее имя — Геллеспонт. Фреска демонстрирует этот момент, показывая, как Гелла исчезает в волнах, а ее брат Фрикс выживает.

По словам Габриэля Цухтригеля, директора Помпейского археологического парка, это открытие — не просто взгляд на древнегреческую мифологию, а ощутимая связь с повседневной жизнью жителей Помпеи. Фреска чрезвычайно хорошо сохранилась, украшая небольшой, но богато украшенный дом. Цухтригель описывает находку как "миф, типичный для Древней Греции, а также для Помпей, где греческий миф присутствует во всех домах".

Помпеи, фреска, Фрикс, Гелла, мифология, Греция, археология, статуэтка, дом, миф, брат, сестра, волна, Геллеспонт, баран, руно, Гера, Древняя Греция, находка, история Fullscreen
Фото: Pompeii archaeological park

Обнаружены и другие произведения искусства, включая натюрморты и женские портреты, которые добавляют богатства этому археологическому объекту. Ученые надеются, что эти дома вскоре будут открыты для общественности.

Важно
Случайная находка привела к открытию: в Италии нашли древнеримский погребальный алтарь

Это открытие является частью серии неожиданных находок последних месяцев. Тринадцать статуэток, связанных с богиней Кибелой, намекают на языческие ритуальные обычаи древнего города, а в июне прошлого года раскопали великолепную фреску-натюрморт, напоминающую пиццу.

Ранее Фокус рассказывал об уникальном артефакте, найденном в Польше. Археологи обнаружили кинжал которому примерно 4 тыс. лет.

А также мы рассказывали о двух древних храмах королевской династии в Индии.