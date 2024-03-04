Одна из неожиданных находок: в Помпеях обнаружили древнюю фреску, которой более 2 тысяч лет (фото)

Во время раскопок в Помпеях исследователи обнаружили древнюю фреску, возраст которой составляет более 2 тыс. лет. Ученые также обнаружили натюрморты и женские портреты.

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В Помпеях команда археологов обнаружила древнюю фреску возрастом более 2 тыс. лет. На фреске изображены мифологические брат и сестра Фрикс и Гелла, также известные как Элли, из Древней Греции, пишет Arkeonews.

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Миф начинается с того, как брат и сестра убегают из родного дома, изгнанные злой мачехой, которая стремилась убить детей. Их спасает богиня Гера, и они убегают на баране с золотым руном. К сожалению, Гелла соскальзывает с барана и тонет в проливе между Европой и Азией, который теперь носит ее имя — Геллеспонт. Фреска демонстрирует этот момент, показывая, как Гелла исчезает в волнах, а ее брат Фрикс выживает.

По словам Габриэля Цухтригеля, директора Помпейского археологического парка, это открытие — не просто взгляд на древнегреческую мифологию, а ощутимая связь с повседневной жизнью жителей Помпеи. Фреска чрезвычайно хорошо сохранилась, украшая небольшой, но богато украшенный дом. Цухтригель описывает находку как "миф, типичный для Древней Греции, а также для Помпей, где греческий миф присутствует во всех домах".

Фото: Pompeii archaeological park

Обнаружены и другие произведения искусства, включая натюрморты и женские портреты, которые добавляют богатства этому археологическому объекту. Ученые надеются, что эти дома вскоре будут открыты для общественности.

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