Археологи нашли два древних храма королевской династии в Индии: чем они уникальны (фото)

Индийские археологи обнаружили два древних храма в центральной части Индии. Исследователи считают, что их построили во времена эпохи Бадами Чалукья.

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Археологи из Государственного научно-исследовательского института истории, археологии и наследия (PRIHAH) недавно обнаружили два храма, датируемые эпохой Бадами Чалукья. Эта эпоха была важным периодом в истории династии Чалукья, индуистской династии, которая правила частью южной и центральной Индии с VI по XII век нашей эры, пишет Heritage Daily.

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Фото: PRIHAH

Найденные храмы, расположенные вдоль реки Кришна возле села Мудиманикьям в Телангане, дают нам возможность увидеть эту прошлую эпоху. Археологи отмечают, что оба сооружения удивительно хорошо сохранились и датируются примерно 543-750 годами нашей эры. Здания демонстрируют сочетание архитектурных стилей Рекха Нагара, которая характеризуется типичной североиндийской шикхарой с немного изогнутой башней, имеющей четыре стороны одинаковой длины.

Внутри одного из храмов исследователи наткнулись на панаваттам, который до сих пор стоит на месте в пределах святилища. Однако лингам, абстрактное изображение индуистского бога Шивы, отсутствовал. В другом храме исследователи обнаружили идола, посвященного богу Вишну, также известному как Нараяна и Хари, одному из главных божеств индуизма.

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Еще большей таинственности находке добавляет надпись на столбе, датированная VIII или IX веком нашей эры, которая гласит: "Гандалоранру". Хотя точное значение непонятно, начальные буквы "Ганда" могут означать "герой".

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