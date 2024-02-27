Загадка великого князя Ольгерда: почему ученые до сих пор не расшифровали язык на медной табличке (фото)

Захватив исследователей, надписи на табличке стали настоящей головоломкой. Специалисты пытались выяснить, что на ней написано: могли ли литовцы иметь свою письменность с древних времен, и это первый след такой возможной письменности?

Related video

В музее Дворца Великих князей в Вильнюсе, Литва, спрятана многовековая медная табличка, окутанная тайной. Датируемая XIII-XIV веками, эта прямоугольная металлическая полоска уже два десятилетия озадачивает исследователей, а ее надписи остаются нерасшифрованными, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На эту неожиданную находку археологи наткнулись во время исследования замков Вильнюса с помощью металлоискателя. Размером девятнадцать сантиметров в длину, четыре сантиметра в ширину и почти пол сантиметра толщиной, табличку надежно прибили к деревянной основе.

Фото: Palace of the Grand Dukes of Lithuania Museum

Захватив как местных жителей, так и международных исследователей, гравюры на табличке стали настоящей головоломкой. Специалисты пытались выяснить, что на ней написано: могли ли литовцы иметь свою письменность с древних времен, и это первый след такой возможной письменности? Примеров древнего литовского письма, если оно вообще существовало, до сих пор не нашли. Исследователи упорно искали аналоги или похожие символы — и по мере того, как загадок становилось все больше, становилось понятно, что это не случайные символы.

"Мы пытались найти логическое объяснение пометкам: по бокам дощечки крестиками были обозначены начало и конец, так, будто они указывали на начало и конец текста", — рассказал Гинтаутас Стришка, заведующий отделом археологии и архитектуры музея Дворца Великих князей в Вильнюсе.

"Текст четко состоит из нескольких строк. Верхняя строка, кажется, написана двумя способами — знаками и буквами, а нижняя строка имеет еще несколько строк с разными надписями", — добавил он.

Первые попытки расшифровать текст привели к неожиданному открытию. Специалисты склонялись к древнегреческому языку, а часть переводили как "Algirdas Basileus" — "Король Ольгерд" Фото: Wikimedia Commons

Первые попытки расшифровать текст привели к неожиданному открытию. Специалисты склонялись к древнегреческому языку, а часть переводили как "Algirdas Basileus" — "Король Ольгерд". Однако буквы лишь напоминали греческие, что делало расшифровку сложной задачей.

Интересные возможности открывает связь таблички с великим князем Ольгердом, который правил Литвой с 1345 по 1377 год. Ольгерд, хотя официально не был басилевсом, называл себя таковым в письме к Константинопольскому патриарху в 1370 году, утверждая свой суверенитет, подобный византийскому императору.

Но на этом интрига не закончилась. Когда начались реставрационные работы, исследователи обнаружили, что на обратной стороне доски также есть надписи. Текст, вероятно, написанный несколькими лицами, содержал имена и надпись в две строки с буквами, которые можно расшифровать как "Marem Byoyb".

Важно

Импортировали с территории современной Украины: найден уникальный артефакт возрастом более 4000 лет

Надписи на табличке, демонстрирующие сочетание тщательно выгравированных символов и заглавных букв, намекают на потенциальную торговую сделку. Стришка предположил, что если эта теория подтвердится, то табличка может открыть имена некоторых из первых литовских купцов.

Несмотря на настойчивые усилия ученых, загадка остается неразгаданной, оставляя тайны таблички для разгадки будущим исследователям. Этот древний артефакт открывает окно в прошлое Литвы, предлагая взглянуть на ее ранние письмена и необычную возможность раскрыть личности давно забытых купцов.

Ранее Фокус писал о перстне V века, найденном в Дании. Ученые считают, что оно принадлежало неизвестному княжескому роду, связанному с королевской династией Франции.

Также мы рассказывали о том, как болгарский тракторист нашел древнеримские захоронения. Открытие произошло вблизи села Новая Варбовка.