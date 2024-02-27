Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Загадка великого князя Ольгерда: чому вчені досі не розшифрували мову на мідній табличці (фото)

Давня литовська табличка, Нерозшифровані написи, Вільнюська археологічна знахідка, Артефакт Великого князя Альгірдаса, Металева табличка Віленського замку, Археологічна загадка
Фото: Palace of the Grand Dukes of Lithuania Museum | У музеї Палацу Великих князів у Вільнюсі, Литва, захована багатовікова мідна табличка, оповита таємницею

Захопивши дослідників, написи на табличці стали справжньою головоломкою. Фахівці намагалися з'ясувати, що на ній написано: чи могли литовці мати свою писемність з давніх часів, і це перший слід такої можливої писемності?

Related video

У музеї Палацу Великих князів у Вільнюсі, Литва, захована багатовікова мідна табличка, оповита таємницею. Датована XIII-XIV століттями, ця прямокутна металева смужка вже два десятиліття спантеличує дослідників, а її написи залишаються нерозшифрованими, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На цю несподівану знахідку археологи натрапили під час дослідження замків Вільнюса за допомогою металошукача. Розміром дев'ятнадцять сантиметрів у довжину, чотири сантиметри в ширину і майже пів сантиметра завтовшки, табличку надійно прибили до дерев'яної основи.

Давня литовська табличка, Нерозшифровані написи, Вільнюська археологічна знахідка, Артефакт Великого князя Альгірдаса, Металева табличка Віленського замку, Археологічна загадка Fullscreen
Фото: Palace of the Grand Dukes of Lithuania Museum

Захопивши як місцевих жителів, так і міжнародних дослідників, гравюри на табличці стали справжньою головоломкою. Фахівці намагалися з'ясувати, що на ній написано: чи могли литовці мати свою писемність з давніх часів, і це перший слід такої можливої писемності? Прикладів давнього литовського письма, якщо воно взагалі існувало, досі не знайшли. Дослідники завзято шукали аналоги або схожі символи — і в міру того, як загадок ставало дедалі більше, ставало зрозуміло, що це не випадкові символи.

"Ми намагалися знайти логічне пояснення позначкам: з боків дощечки хрестиками були позначені початок і кінець, так, ніби вони вказували на початок і кінець тексту", — розповів Гінтаутас Стрішка, завідувач відділу археології та архітектури музею Палацу Великих князів у Вільнюсі.

"Текст чітко складається з кількох рядків. Верхній рядок, здається, написаний двома способами — знаками і буквами, а нижній рядок має ще кілька рядків з різними написами", — додав він.

Давня литовська табличка, Нерозшифровані написи, Вільнюська археологічна знахідка, Артефакт Великого князя Альгірдаса, Металева табличка Віленського замку, Археологічна загадка Fullscreen
Перші спроби розшифрувати текст привели до несподіваного відкриття. Фахівці схилялися до давньогрецької мови, а частину перекладали як "Algirdas Basileus" — "Король Ольгерд"
Фото: Wikimedia Commons

Перші спроби розшифрувати текст привели до несподіваного відкриття. Фахівці схилялися до давньогрецької мови, а частину перекладали як "Algirdas Basileus" — "Король Ольгерд". Однак літери лише нагадували грецькі, що робило розшифровку складним завданням.

Цікаві можливості відкриває зв'язок таблички з великим князем Ольгердом, який правив Литвою з 1345 по 1377 рік. Ольгерд, хоча офіційно не був басилевсом, називав себе таким у листі до Константинопольського патріарха у 1370 році, стверджуючи свій суверенітет, подібний до візантійського імператора.

Але на цьому інтрига не закінчилася. Коли розпочалися реставраційні роботи, дослідники виявили, що на зворотному боці дошки також є написи. Текст, ймовірно, написаний кількома особами, містив імена та напис у два рядки з літерами, які можна розшифрувати як "Marem Byoyb".

Важливо
Імпортували з території сучасної України: знайдено унікальний артефакт віком понад 4000 років

Написи на табличці, що демонструють поєднання ретельно викарбуваних символів і великих літер, натякають на потенційну торговельну угоду. Стрішка припустив, що якщо ця теорія підтвердиться, то табличка може відкрити імена деяких з перших литовських купців.

Попри наполегливі зусилля вчених, загадка залишається нерозгаданою, залишаючи таємниці таблички для розгадки майбутнім дослідникам. Цей стародавній артефакт відкриває вікно в минуле Литви, пропонуючи поглянути на її ранні письмена та незвичайну можливість розкрити особистості давно забутих купців.

Раніше Фокус писав про перстень V століття, знайдений у Данії. Учені вважають, що він належав невідомому князівському роду, пов'язаному з королівською династією Франції.

Також ми розповідали про те, як болгарський тракторист знайшов давньоримські поховання. Відкриття сталося поблизу села Нова Варбівка.