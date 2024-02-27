Загадка великого князя Ольгерда: чому вчені досі не розшифрували мову на мідній табличці (фото)

Захопивши дослідників, написи на табличці стали справжньою головоломкою. Фахівці намагалися з'ясувати, що на ній написано: чи могли литовці мати свою писемність з давніх часів, і це перший слід такої можливої писемності?

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У музеї Палацу Великих князів у Вільнюсі, Литва, захована багатовікова мідна табличка, оповита таємницею. Датована XIII-XIV століттями, ця прямокутна металева смужка вже два десятиліття спантеличує дослідників, а її написи залишаються нерозшифрованими, пише Arkeonews.

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На цю несподівану знахідку археологи натрапили під час дослідження замків Вільнюса за допомогою металошукача. Розміром дев'ятнадцять сантиметрів у довжину, чотири сантиметри в ширину і майже пів сантиметра завтовшки, табличку надійно прибили до дерев'яної основи.

Фото: Palace of the Grand Dukes of Lithuania Museum

Захопивши як місцевих жителів, так і міжнародних дослідників, гравюри на табличці стали справжньою головоломкою. Фахівці намагалися з'ясувати, що на ній написано: чи могли литовці мати свою писемність з давніх часів, і це перший слід такої можливої писемності? Прикладів давнього литовського письма, якщо воно взагалі існувало, досі не знайшли. Дослідники завзято шукали аналоги або схожі символи — і в міру того, як загадок ставало дедалі більше, ставало зрозуміло, що це не випадкові символи.

"Ми намагалися знайти логічне пояснення позначкам: з боків дощечки хрестиками були позначені початок і кінець, так, ніби вони вказували на початок і кінець тексту", — розповів Гінтаутас Стрішка, завідувач відділу археології та архітектури музею Палацу Великих князів у Вільнюсі.

"Текст чітко складається з кількох рядків. Верхній рядок, здається, написаний двома способами — знаками і буквами, а нижній рядок має ще кілька рядків з різними написами", — додав він.

Перші спроби розшифрувати текст привели до несподіваного відкриття. Фахівці схилялися до давньогрецької мови, а частину перекладали як "Algirdas Basileus" — "Король Ольгерд" Фото: Wikimedia Commons

Перші спроби розшифрувати текст привели до несподіваного відкриття. Фахівці схилялися до давньогрецької мови, а частину перекладали як "Algirdas Basileus" — "Король Ольгерд". Однак літери лише нагадували грецькі, що робило розшифровку складним завданням.

Цікаві можливості відкриває зв'язок таблички з великим князем Ольгердом, який правив Литвою з 1345 по 1377 рік. Ольгерд, хоча офіційно не був басилевсом, називав себе таким у листі до Константинопольського патріарха у 1370 році, стверджуючи свій суверенітет, подібний до візантійського імператора.

Але на цьому інтрига не закінчилася. Коли розпочалися реставраційні роботи, дослідники виявили, що на зворотному боці дошки також є написи. Текст, ймовірно, написаний кількома особами, містив імена та напис у два рядки з літерами, які можна розшифрувати як "Marem Byoyb".

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Написи на табличці, що демонструють поєднання ретельно викарбуваних символів і великих літер, натякають на потенційну торговельну угоду. Стрішка припустив, що якщо ця теорія підтвердиться, то табличка може відкрити імена деяких з перших литовських купців.

Попри наполегливі зусилля вчених, загадка залишається нерозгаданою, залишаючи таємниці таблички для розгадки майбутнім дослідникам. Цей стародавній артефакт відкриває вікно в минуле Литви, пропонуючи поглянути на її ранні письмена та незвичайну можливість розкрити особистості давно забутих купців.

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