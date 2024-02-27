Археологи знайшли два древні храми королівської династії в Індії: чим вони унікальні (фото)

Індійські археологи виявили два стародавні храми в центральній частині Індії. Дослідники вважають, що їх збудували в часи епохи Бадамі Чалук'я.

Related video

Археологи з Державного науково-дослідного інституту історії, археології та спадщини (PRIHAH) нещодавно виявили два храми, що датуються епохою Бадамі Чалук'я. Ця епоха була важливим періодом в історії династії Чалук'я, індуїстської династії, яка правила частиною південної та центральної Індії з VI по XII століття нашої ери, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фото: PRIHAH

Знайдені храми, розташовані вздовж річки Крішна біля села Мудіманік'ям у Телангані, дають нам змогу побачити цю минулу епоху. Археологи зазначають, що обидві споруди напрочуд добре збереглися і датуються приблизно 543-750 роками нашої ери. Будівлі демонструють поєднання архітектурних стилів Рекха Нагара, яка характеризується типовою північноіндійською шикхарою з трохи вигнутою вежею, що має чотири сторони однакової довжини.

Усередині одного з храмів дослідники натрапили на панаваттам, який досі стоїть на місці в межах святилища. Однак лінгам, абстрактне зображення індуїстського бога Шиви, був відсутній. В іншому храмі дослідники виявили ідола, присвяченого богу Вішну, також відомому як Нараяна та Харі, одному з головних божеств індуїзму.

Важливо

Невідомі князі Данії: вчені знайшли золотий перстень V ст., пов'язаний з королями Франції (фото)

Ще більшої таємничості знахідці додає напис на стовпі, датований VIII чи IX століттям нашої ери, який свідчить: "Гандалоранру". Хоча точне значення незрозуміле, початкові літери "Ганда" можуть означати "герой".

Раніше Фокус писав про стародавню мідну табличку, вкриту написами невідомою мовою. Вчені досі не можуть її розшифрувати.

Також ми писали про гробницю, виявлену в Південній Етрурії. Вчені датують її V століттям до н. е.