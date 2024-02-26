Гробниця невідомої цариці: вчені відкрили архітектурне диво етрусків V століття до н. е. (фото)

У самому серці Південної Етрурії, серед червонуватих скель парку Мартуранум, вчені знайшли дивовижне місце поховання з багатством, небаченими в жодній іншій відомій етруській гробниці.

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Після багатьох років роботи археологи виявили неймовірну етруську гробницю, частково приховану під землею у висіченому в скелях некрополі Сан-Джуліано на північ від Риму, пише Arkeonews.

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Датоване VII століттям до н. е., це місце гордо височіє на схилах туфової скелі, де колись існувало досить могутнє поселення в бронзовому віці. Важливою особливістю цього відкриття є "Гробниця цариці" (Tomba della Regina) — грандіозне тристороннє поховання, висічене в скелі, розміром 14 метрів в ширину і 10 метрів у висоту, датоване V століттям до нашої ери. Її назва влучно відображає велич її розмірів.

Ця гробниця, як і інші, подібні до неї вздовж скелястої стіни, що виходить на плато Сан-Джуліано, проливає світло на динаміку розвитку етруського суспільства. Досліджуючи і очищаючи ці висічені в скелях похоронні камери, датовані сьомим-третім століттями до нашої ери, археологи відкрили не лише архітектурні дива, але й проблиски тогочасних суспільних зрушень.

Це унікальна гробниця з трьома поховальними камерами і трьома доричними дверима, висіченими у скелі Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Під час останнього етапу розкопок і реставрації увагу привернула дивовижна знахідка. Працюючи над укріпленням "Гробниці цариці", археологи натрапили на те, що здавалося ще однією монументальною гробницею, частково похованою в землі. Після ретельного видалення густої рослинності трикамерна гробниця з трьома напівкремінними дверима постала у всій своїй величі.

Вважається, що її побудували в п'ятому або четвертому столітті до нашої ери, незабаром після "Гробниці цариці". Вона ще раз виділяє майстерність етруської культури у створенні монументальних поховальних споруд у скелях і на скелястих схилах. Складні деталі і збереження цих гробниць відкривають унікальне вікно в стародавню вправність і поховальні практики етрусків.

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У міру того, як триватиме робота з консервації та реставрації цих нововідкритих гробниць, ми очікуємо отримати ще глибше розуміння етруського способу життя. Археологічне значення некрополя Сан-Джуліано виходить за межі його захопливих споруд, пропонуючи цінний погляд на суспільні зміни, які виділили цю давню цивілізацію.

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