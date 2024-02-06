Перше настільки збережене і повне: в Лондоні вчені виявили похоронне ліжко давніх римлян (фото)

Археологи припускають, що похоронне ліжко слугувало символічним підношенням для потойбічного світу. Ця теорія узгоджується з римськими надгробками, знайденими по всій Римській імперії.

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Під час нещодавніх розкопок біля Холборнського віадуку в Лондоні археологи з MOLA (Музею Лондонської археології) натрапили на захопливу знахідку — повне римське похоронне ліжко. Це стародавнє ліжко, виготовлене з високоякісного дуба з різьбленими ніжками і з'єднаннями, скріпленими маленькими дерев'яними кілочками, є чудовим артефактом, адже це перше повне похоронне ліжко, коли-небудь знайдене в Британії, пише HeritageDaily.

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Це місце, що колись було кладовищем на околиці римського Лондиніума (Лондона) за часів Римської імперії, розкопували в межах підготовки до будівництва нових офісних приміщень Королівської лондонської компанії з управління активами.

Виявлення дерев'яних предметів на британських археологічних розкопках — велика рідкість, але унікальні умови поблизу сприяли збереженню цього предмета у вологій землі. Вважається, що за часів Римської імперії такі ліжка використовували в поховальних церемоніях, причому померлого, можливо, перевозили на ньому до місця поховання. На місці ліжко розбирали і поміщали в могилу.

Фото: MOLA

Археологи MOLA припускають, що похоронне ліжко слугувало символічним підношенням для потойбічного світу. Ця теорія узгоджується з римськими надгробками, знайденими по всій Римській імперії, на яких часто зображені різьблені фігури померлих, що лежать на ліжку.

Хоча місце поховання не дало додаткових артефактів, ширше дослідження кладовища виявило незвичайні особисті речі. Серед них — скляний флакон, прикрашений світильник та вишукані ювелірні прикраси з бурштину. Цікаво, що на світильнику зображений переможний гладіатор.

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Ця знахідка проливає світло на незвичайну практику поховання давніх римлян у Британії та виділяє рідкісність знахідок добре збережених дерев'яних артефактів на таких археологічних ділянках.

Ретельні розкопки, проведені MOLA, не лише відкрили унікальний фрагмент історії, але й викликали подальші питання про культурне та ритуальне значення цих похоронних ліжок. Чим глибше дослідники занурюються у знахідки, тим більше відкриттів про римське життя у Британії з'являється.

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