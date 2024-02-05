Таких у світі лише два: вчені знайшли поховання аварського воїна в повному обладунку (фото)

В Угорщині вчені знайшли унікальне поховання аварського воїна в повному комплекті пластинчастих обладунків VII століття н. е. Обладунок із сотень металевих пластин є другим знайденим повним аварським обладунком у світі.

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Поблизу Дебрецена, міста на сході Угорщини, дослідники з Музею Дері виявили могилу аварського воїна, датовану VII століттям нашої ери. Це відкриття надало цінну інформацію про військове спорядження та поховальні звичаї аварського народу, який мігрував на Паннонську рівнину зі степів Центральної Азії в середині VI століття нашої ери, пише Arkeonews.

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Особливо привертає увагу збереженість поховального спорядження аварського воїна. Воїн, покладений поруч з конем, одягнений у повний комплект пластинчастих обладунків. Цей обладунок, що складався із сотень з'єднаних між собою прямокутних пластин, був найважливішим елементом спорядження аварської важкої кінноти того часу.

Фото: Déri Múzeum

Ця знахідка є одним із найкраще збережених аварських поховальних наборів, коли-небудь знайдених в Угорщині. Дослідники змогли витягти весь набір в одному блоці — рідкісне явище в археологічних розкопках. Пластинчасті обладунки зазвичай знаходять невеликими фрагментами, деякі з яких зшиті між собою, що робить повноту цієї знахідки справді винятковою.

Авари, які домінували на більшій частині Центральної та Східної Європи протягом майже 250 років, залишили значний слід в історії регіону. Цей добре збережений пластинчастий обладунок є лише другим знайденим повним поховальним комплектом аварців, що проливає нове світло на військову практику та поховальні ритуали цього кочового народу.

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Цей воїн VII століття, названий експертами "Руфусом" на честь відкриття, зробленого 20 листопада, в День Руфуса, відкриває нову сторінку в історії аварців у ранньому Середньовіччі. Вивчаючи добре збережені пластинчасті обладунки та пов'язані з ними артефакти, дослідники прагнуть розкрити більше деталей про військові стратегії та культурні практики аварів.

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