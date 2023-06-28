Древний предок: в Помпеях нашли 2000-летнюю фреску с изображением пиццы (фото)

Блюдо изобразили на стене холла дома, к которому была пристроена пекарня. Его рецепт несколько отличался от современного.

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На руинах Помпеев археологи обнаружили картину, на которой изображен далекий предок современной пиццы. Возраст живописи оценили в 2000 лет. Об этом говорится в материале Sky News от 27 июня.

Блюдо изобразили на стене древнего дома, и оно имеет значительные отличия от современной вариации. В частности, на древней пицце нельзя увидеть таких привычных ингредиентов, как помидоры и сыр.

Кроме пиццы на живописи изображен бокал вина, поставленный на серебряный поднос.

Фото: Sky News

"Картину нашли всего в 23 километрах от Неаполя, где традиционное искусство приготовления пиццы охраняется ЮНЕСКО. Помпеи были уничтожены извержением Везувия почти 2000 лет назад, но это место было обнаружено только в 16 веке. С января начался всплеск археологической деятельности, которая призвана остановить годы упадка и запущенности", — отметили журналисты.

Дом, на стене которого в холле обнаружили изображение, имел пристройку — древнюю пекарню.

"Помпеи никогда не перестают удивлять, это шкатулка, которая всегда открывает новые сокровища", — заявил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Руководитель археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель подчеркнул, что живопись напоминает о развитии блюда, популярного и в наши дни.

"Как мы можем не подумать на этом фоне о пицце, также рожденной как "бедное" блюдо в южной Италии, которая сейчас покорила мир и также подается в ресторанах", — сказал он.

В СМИ проинформировали, что почти треть древнего города до сих пор остается погребенной под пеплом после извержения вулкана. То есть впереди еще "бесчисленное количество" ценных находок.

Напомним, в Великобритании можно найти секретный особняк с художественными галереями, библиотекой и садом. Он был построен в 1704 году, и сейчас там проводят четыре выставки.

Недавно сообщалось, что житель Калифорнии Майкл случайно отправил на благотворительность 15 тысяч долларов. На помощь жителям Бангладеш его вдохновил индуистский священник, но сумма должна была быть значительно меньше.