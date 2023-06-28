Стародавній предок: у Помпеях знайшли 2000-річну фреску із зображенням піци (фото)

Страву зобразили на стіні холу будинку, до якого була прибудована пекарня. Її рецепт дещо відрізнявся від сучасного.

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На руїнах Помпеїв археологи виявили картину, на якій зображений далекий предок сучасної піци. Вік живопису оцінили у 2000 років. Про це йдеться в матеріалі Sky News від 27 червня.

Страву зобразили на стіні стародавнього будинку, і вона має значні відмінності від сучасної варіації. Зокрема, на давній піці не можна побачити таких звичних інгредієнтів як помідори та сир.

Окрім піци, на живописі зображений келих вина, поставлений на срібну тацю.

Фото: Sky News

"Картину знайшли лише за 23 кілометри від Неаполя, де традиційне мистецтво приготування піци охороняється ЮНЕСКО. Помпеї були знищені виверженням Везувію майже 2000 років тому, але це місце було виявлене лише в 16 столітті. Із січня почався сплеск археологічної діяльності, яка покликана зупинити роки занепаду й занедбаності", — зазначили журналісти.

Будинок, на стіні якого в холі виявили зображення, мав прибудову — стародавню пекарню.

"Помпеї ніколи не перестають дивувати, це шкатулка, яка завжди відкриває нові скарби", — заявив міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Керівник археологічного парку Помпеї Габріель Цухтрігель підкреслив, що живопис нагадує про розвиток страви, популярної і в наші дні.

"Як ми можемо не подумати на цьому тлі про піцу, також народжену як "бідна" страва в південній Італії, що зараз підкорила світ і також подається в ресторанах", — сказав він.

У ЗМІ проінформували, що майже третина стародавнього міста досі залишається похованою під попелом після виверження вулкана. Тобто попереду ще "незліченна кількість" цінних знахідок.

Нагадаємо, у Великій Британії можна знайти секретний маєток із художніми галереями, бібліотекою та садом. Він був побудований у 1704 році, і нині там проводять чотири виставки.

Нещодавно повідомляли, що мешканець Каліфорнії Майкл випадково відправив на благодійність 15 тисяч доларів. На допомогу жителям Бангладеш його надихнув індуїстський священник, але сума мала бути значно меншою.