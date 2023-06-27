"Я был в шоке": мужчина по ошибке отправил на благотворительность 15000 долларов

Американец хотел отправить 150 долларов на помощь голодающим, но допустил фатальную ошибку. С банковской карты была снята пятизначная сумма.

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Житель Калифорнии Майкл, после встречи индуистским священником, по ошибке сделал пожертвование голодающим жителям Бангладеш в размере 15 тысяч долларов вместо запланированных 150 долларов, сообщает today.com.

Спустя некоторое время увидел сообщение на своем телефоне, предупреждающее его о необычно большой транзакции с кредитной карты.

В сообщении говорилось, что он сделал платеж в размере 15 041 доллара США в пользу платформы GoFundMe.

"Я был в шоке. Как я мог случайно пожертвовать 15 тысяч долларов?", — сказал ошарашенный мужчина.

Вскоре Майкл понял, что, вводя информацию о своей кредитной карте, он случайно указал сумму в ячейке для пожертвования, и 150 долларов превратились в 15 041 доллар.

Он немедленно связался со службой поддержки клиентов GoFundMe, и ему сообщили, что возврат будет обработан, однако благотворительная организация уже заметила огромное пожертвование в размере 15 тысяч долларов.

В GoFundMe сообщили, что пожертвование будет отображаться на сайте до момента обработки возврата.

Майклу начали приходить сотни фотографий людей, страдающих болезнями, престарелых, инвалидов и истощенных людей, которые держат таблички с его именем.

По прошествии времени и после возврата денег, Майкл все же решил пожертвовать 1500 долларов вместо планировавшихся 150 долларов.

18 мая Фокус писал о том, брат Кейт Миддтон сделал пожертвование в организацию, которая помогает собакам с Украины. 36-летний предприниматель Джеймс Миддлтон сообщил в своем Instagram-аккаунте, что пожертвовал корм для собак из своей компании Ella & Co волонтерской организации K9 Rescue International, которая кормит и спасает бездомных собак, пострадавших от полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее, 3 марта 2022 года, сообщалось о том, что королева Елизавета II сделала пожертвование для Украины. Королева Великобритании пожертвовала средства Комитету по чрезвычайным ситуациям в связи с продолжающимся конфликтом в Украине.