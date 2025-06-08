На Земле существует невидимая линия, которую животные не пересекают: почему (фото)

Представители животного мира двух частей света находятся отдельно друг от друга и представляют собой эндемические виды (встречаются только в данной местности) благодаря невидимой линии. Она проходит между двумя соседними континентами.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Животный мир Юго-Восточной Азии, которая является частью континента Евразия отделен от животного мира континента Австралия невидимой границей. Большинство животных никогда не пересекают эту границу, даже птицы. И так было на протяжении десятков миллионов лет, поэтому животные развивались по-разному в двух частях света.

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Ученые считают, что все началось примерно 30 млн лет назад, когда Австралийская тектоническая плита столкнулась с Евразийской тектонической плитой. Это привело к созданию островного архипелага и изменило направление океанических течений, а также создало уникальные климатические условия.

С одной стороны невидимой линии, в Индонезии и Малайзии, развивались обезьяны, человекообразные обезьяны, слоны, тигры и носороги. С другой стороны линии, в Новой Гвинее и Австралии, эволюционировали сумчатые, грызуны и какаду. Очень мало одинаковых видов можно найти с двух сторон невидимой границы. Многие виды в каждой части света являются эндемиками, то есть обитают только в данном регионе.

Эта граница была названа линией Уоллеса, в честь британского биолога Альфреда Рассела Уоллеса, который первым заметил резкое различие в животном мире, в основном млекопитающих, во время исследования региона в середине XIX века.

Линия Уоллеса проходит между островами Бали и Ломбок, а также между островами Калимантан и Сулавеси. Линия Уоллеса считается гипотетическим эволюционным барьером, хотя споры о ее точном местоположении и механизмах создания продолжаются.

Линия Уоллеса Фото: ScienceAlert

Линия Уоллеса отделяет шельф азиатской части Евразии от шельфа Австралийской тектонической плиты. Это геологическая линия, но она также является климатической и биологической линией.

Глубокие океанические каналы, такие как Ломбокский пролив, разделяют каждый шельф, а потому его было сложно пересечь животным. Даже когда уровень океана миллионы лет назад ниже, чем сейчас, эта пропасть все еще существовала.

Хотя невидимая линия Уоллеса наиболее явно разделяет виды млекопитающих Азии и Австралии, она также разделяет виды птиц, рептилий и других животных.

Птицы обычно не пересекают линию Уоллеса, а некоторые виды рыб в океане также имеют генетические различия в зависимости от того, с какой стороны линии Уоллеса они находятся. Ученые говорят, что это указывает на редкое смешивание между популяциями.

Ученым еще предстоит выяснить, какие невидимые барьеры сдерживают эти виды. Но среда обитания и климат, вероятно, являются факторами, усиливающими эволюционный разрыв.

Исследования позвоночных животных показали, что виды Юго-Восточной Азии эволюционировали в тропической среде в далеком прошлом, что позволило им распространиться в направлении Новой Гвинеи по влажным островам.

Но животный мир в Австралии эволюционировал в более сухих условиях, и это отразилось на их дальнейшем развитии. Это означало, что австралийская дикая природа находилась в невыгодном положении на тропических островах ближе к экватору.

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