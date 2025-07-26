Прячется под Красным морем: затонувший порт изменил путь миграции людей 20 000 лет назад (фото)

Ученые считают, что предыдущие представления о миграции людей из Африки, ошибочны. Причиной этого является то, что значительная часть территорий, которые когда-то населяли люди, сейчас затоплена из-за изменения уровня моря.

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Исследователи уже давно заинтересовались землями, которые когда-то населяли ранние люди, а сейчас лежат под водой, затопленные в результате древних колебаний уровня моря. Эти теперь скрытые территории, особенно вдоль континентальных побережий и вокруг островных цепей, могут содержать важные подсказки об истории и развитии человечества, пишет Arkeonews.

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Джером Добсон, почетный профессор Университета Канзаса, вместе с Джорджо Спада из Болонского университета и Гая Галасси из Урбинского университета недавно опубликовали результаты исследований, которые переоценивают древние миграционные маршруты из Африки.

Их исследование, опубликованное в Comptes Rendus Géoscience, сочетает усовершенствованную модель постоянного движения ранее покрытых льдом земель с археологическими данными и анализами ДНК.

Добсон подчеркнул, что понимание того, как менялся уровень моря после последнего ледникового максимума, может раскрыть, как эти изменения повлияли на перемещение ранних цивилизаций в Африке.

"Интересным выводом является то, что многие подводные ландшафты имеют археологическое значение, и это картографирование дает ученым лучшие шансы их найти, — сказал Добсон, — Мы надеемся, что это позволит людям увидеть и исследовать покрытые ландшафты во время последнего ледникового периода, особенно во время последнего ледникового максимума 21 000 лет назад".

Исследование переосмысливает понимание береговых линий и миграционных коридоров в Африке и Западной Азии Фото: Dobson et al

Исследование переосмысливает понимание береговых линий и миграционных коридоров в Африке и Западной Азии. Оно предлагает альтернативные пути для ранних людей, включая маршруты через Суэц, Баб-эль-Мандебский пролив и Акабский залив.

Модель корректирует предыдущие предположения и учитывает смещение земной коры под давлением ледников — чего не могут сделать простые данные о высоте над уровнем моря. Доказательства ДНК дополнительно подтверждают географическое картографирование, прослеживая происхождение ранних людей вблизи современного северо-востока Судана и предполагая, что археологические находки более убедительно подтверждают северные маршруты через Синай.

Визит в Беренис — Джеймс Рэймонд Веллстед, (1838) Фото: Википедия

Особенно примечательным местом в исследовании является залив Фоул вдоль египетского побережья Красного моря. Добсон выделил его как более короткую и потенциально более судоходную альтернативу более длинному переходу через Суэц, особенно в периоды более низкого уровня моря.

"Две вещи делают залив Фоул важным: во-первых, это альтернативный маршрут, когда уровень моря низкий, — сказал Добсон, — Суэц имеет ширину более 500 километров — это такой длинный и сухой переход. Мы ожидали, что люди предпочтут прохождение через залив Фоул до Первого порога Нила, что составляет всего 300 километров. Даже в благоприятные времена люди боятся долгих путешествий с севера на юг по Красному морю, которое является узким и имеет огромные коралловые рифы, особенно на западной стороне. Залив Фоул был бы важной альтернативой для всех, кто направляется из Красного моря в Средиземное или наоборот".

Порт Беренис мог служить ключевым пунктом пересечения или поселения. По словам Добсона, коралловые рифы вблизи залива могут содержать больше подсказок.

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"Хорошо известно, что коралловые рифы зависят от прочного основания, — сказал он. — Наши косвенные доказательства интересны, но они требуют подтверждения путем тщательного поиска доказательств человеческого строительства.

Открытый доступ к набору данных ученых, собранного командой, имеет целью поддержать дальнейшие исследования в различных дисциплинах, включая климатологию, археологию и охрану природы.

"Это ресурс для сообщества", — пояснил Добсон, выделив важность предоставления другим возможности исследовать исторические ландшафты и их эволюцию со временем.

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