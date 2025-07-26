Прячется под Красным морем: затонувший порт изменил путь миграции людей 20 000 лет назад (фото)
Ученые считают, что предыдущие представления о миграции людей из Африки, ошибочны. Причиной этого является то, что значительная часть территорий, которые когда-то населяли люди, сейчас затоплена из-за изменения уровня моря.
Исследователи уже давно заинтересовались землями, которые когда-то населяли ранние люди, а сейчас лежат под водой, затопленные в результате древних колебаний уровня моря. Эти теперь скрытые территории, особенно вдоль континентальных побережий и вокруг островных цепей, могут содержать важные подсказки об истории и развитии человечества, пишет Arkeonews.
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Джером Добсон, почетный профессор Университета Канзаса, вместе с Джорджо Спада из Болонского университета и Гая Галасси из Урбинского университета недавно опубликовали результаты исследований, которые переоценивают древние миграционные маршруты из Африки.
Их исследование, опубликованное в Comptes Rendus Géoscience, сочетает усовершенствованную модель постоянного движения ранее покрытых льдом земель с археологическими данными и анализами ДНК.
Добсон подчеркнул, что понимание того, как менялся уровень моря после последнего ледникового максимума, может раскрыть, как эти изменения повлияли на перемещение ранних цивилизаций в Африке.
"Интересным выводом является то, что многие подводные ландшафты имеют археологическое значение, и это картографирование дает ученым лучшие шансы их найти, — сказал Добсон, — Мы надеемся, что это позволит людям увидеть и исследовать покрытые ландшафты во время последнего ледникового периода, особенно во время последнего ледникового максимума 21 000 лет назад".
Исследование переосмысливает понимание береговых линий и миграционных коридоров в Африке и Западной Азии. Оно предлагает альтернативные пути для ранних людей, включая маршруты через Суэц, Баб-эль-Мандебский пролив и Акабский залив.
Модель корректирует предыдущие предположения и учитывает смещение земной коры под давлением ледников — чего не могут сделать простые данные о высоте над уровнем моря. Доказательства ДНК дополнительно подтверждают географическое картографирование, прослеживая происхождение ранних людей вблизи современного северо-востока Судана и предполагая, что археологические находки более убедительно подтверждают северные маршруты через Синай.
Особенно примечательным местом в исследовании является залив Фоул вдоль египетского побережья Красного моря. Добсон выделил его как более короткую и потенциально более судоходную альтернативу более длинному переходу через Суэц, особенно в периоды более низкого уровня моря.
"Две вещи делают залив Фоул важным: во-первых, это альтернативный маршрут, когда уровень моря низкий, — сказал Добсон, — Суэц имеет ширину более 500 километров — это такой длинный и сухой переход. Мы ожидали, что люди предпочтут прохождение через залив Фоул до Первого порога Нила, что составляет всего 300 километров. Даже в благоприятные времена люди боятся долгих путешествий с севера на юг по Красному морю, которое является узким и имеет огромные коралловые рифы, особенно на западной стороне. Залив Фоул был бы важной альтернативой для всех, кто направляется из Красного моря в Средиземное или наоборот".
Порт Беренис мог служить ключевым пунктом пересечения или поселения. По словам Добсона, коралловые рифы вблизи залива могут содержать больше подсказок.Важно
"Хорошо известно, что коралловые рифы зависят от прочного основания, — сказал он. — Наши косвенные доказательства интересны, но они требуют подтверждения путем тщательного поиска доказательств человеческого строительства.
Открытый доступ к набору данных ученых, собранного командой, имеет целью поддержать дальнейшие исследования в различных дисциплинах, включая климатологию, археологию и охрану природы.
"Это ресурс для сообщества", — пояснил Добсон, выделив важность предоставления другим возможности исследовать исторические ландшафты и их эволюцию со временем.
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