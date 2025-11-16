Деякі люди ніколи не забувають обличчя: вчені розкрили їхній секрет

У деяких людей є відмінна риса: вони дуже добре запам'ятовують обличчя інших людей. Вчені з'ясували, як їм це вдається.

За словами вчених, люди, які ніколи не забувають обличчя, природним чином фокусуються на найхарактерніших рисах незнайомого обличчя. Ця навичка допомагає їм добре запам'ятовувати обличчя інших людей, які надовго залишаються в пам'яті. Дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, пише ScienceAlert.

Автори дослідження кажуть, що здатності, якою володіють люди, що добре запам'ятовують обличчя, навчитися неможливо. Вона, ймовірно, є вродженою. Такі люди можуть фіксувати особливості, які роблять кожне обличчя інших людей унікальним.

Щоб побачити, що бачать люди, які добре запам'ятовують обличчя, вчені використовували технологію відстеження погляду, щоб зрозуміти, як люди оглядали незнайомі обличчя.

У дослідженні взяли участь 37 осіб, які добре запам'ятовують обличчя, і 68 осіб зі звичайними навичками розпізнавання облич. Під час експерименту учасники дивилися на зображення облич на екрані комп'ютера, а вчені відстежували напрямок їхнього погляду.

Отримані дані вчені завантажили в програму штучного інтелекту, навченого розпізнавати обличчя. ШІ мав визначити, чи належать два обличчя одній і тій самій людині.

Хоча ШІ досяг високого рівня в розпізнаванні облич, мета експерименту полягала в тому, щоб використовувати його для того, щоб зрозуміти, який напрямок погляду надає найціннішу інформацію про обличчя.

Очевидно, що наш мозок відіграє величезну роль в обробці візуальної інформації. Але, з огляду на дані відстеження очей, отримані за допомогою людей, які ніколи не забувають обличчя, ШІ міг зіставляти обличчя точніше, ніж під час використання даних від людей зі звичайними навичками розпізнавання облич.

За словами вчених, дослідження показало, що основи індивідуальних відмінностей у здатності до розпізнавання облич можуть закладатися на ранніх етапах обробки зорової інформації.

Дослідження ґрунтується на попередній роботі вчених, яка показала, що люди, які добре запам'ятовують обличчя, перетворюють обличчя незнайомої людини на щось на зразок пазла. Вони ділять незнайомі обличчя на частини, перш ніж їхній мозок обробляє ці частини як складові зображення.

Цей підхід поставив під сумнів припущення про те, що для гарного запам'ятовування облич необхідно дивитися в центр обличчя і бачити його як єдине ціле.

Нове дослідження розширює ці висновки і показує, що люди, які мають здатність добре запам'ятовувати обличчя, не просто фіксують більше інформації про обличчя, ніж решта, а й фокусуються на рисах, які мають більше "підказок". Ці люди налаштовуються на ті риси обличчя, які найбільш інформативні для визначення особистості людини, кажуть науковці.

