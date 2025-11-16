Учені виявили найдавнішу РНК віком 39 000 років: вважалося, що це неможливо (фото)

Уперше вчені успішно секвенували РНК шерстистого мамонта, зруйнувавши припущення про те, що ця генетична молекула не могла зберегтися протягом майже 40 000 років.

Зі шкіри та м'язів шерстистого мамонта на ім'я Юка, чиї рештки чудово збереглися у вічній мерзлоті Сибіру, вчені вперше успішно секвенували РНК. Вона збереглася протягом 39 000 років. Раніше найдавнішою РНК була генетична молекула віком 14 300 років, виявлена у вовченяти. Дослідження опубліковано в журналі Cell, пише ScienceAlert.

РНК, або рибонуклеїнова кислота, переносить інструкції між ДНК і будівельними блоками білків організму, виступаючи як посередник для перетворення генетичної інформації в білки. РНК може показати, які гени активні в клітині в даний момент, а також як активність генів у клітині змінюється з плином часу. Таким чином, стародавня РНК може дати вченим інформацію про стан клітин вимерлих видів.

РНК є інформатором ДНК. Іншими словами, вона переносить робочі копії інструкцій ДНК з ядра в клітину. Інші частини клітини потім слідують цим інструкціям, кажуть учені.

Але є проблема. На відміну від ДНК молекула РНК не така міцна і має неймовірно швидку швидкість розпаду. Хоча ДНК являє собою схему організму, обсяг інформації, яку вона розкриває, обмежений. РНК показує, як ця схема реалізується в кожній клітині організму.

Дослідники секвенували РНК з винятково добре збереженої ноги мамонта Фото: Live Science

Коротший термін життя РНК значно знижує ймовірність її збереження протягом багатьох десятків років. У той час як давня ДНК може розповісти, які гени були в організмі тварини, РНК може розповісти, які гени активно використовувалися безпосередньо перед смертю. Цю інформацію неможливо отримати жодним іншим способом. Це потенційний спосіб побачити, як тварина прожила своє життя.

Вчені не вірили, що стародавня РНК може зберегтися протягом 39 000 років, але все ж її виявили в останках мамонтеняти на ім'я Юка, яке померло якраз стільки років тому. За допомогою секвенованої РНК вчені змогли дізнатися, які гени були активовані в останні миті життя мамонтеняти.

Мамонтеня Юка Фото: ScienceAlert

Хоча РНК, витягнута дослідниками з тканин мамонтеняти, була фрагментарною, її виявилося достатньо, щоб відновити картину того, що відбувалося в організмі Юкі в момент смерті.

Вчені виявили РНК, пов'язану зі скороченням м'язів і регуляцією метаболізму в умовах стресу, що не дивно, адже минуле дослідження показало, що мамонтеня імовірно пережило напад печерних левів і сховалося в грязьовій ямі, де й загинуло.

Учені також виявили певні генетичні ознаки, які вказують на те, що Юка, яку раніше вважали самкою на підставі її фізичних характеристик, насправді є самцем.

За словами дослідників, результати показують, що молекули РНК можуть зберігатися набагато довше, ніж вважалося раніше.

