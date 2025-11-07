Найдены 300 тыс. км затерянных дорог Римской империи: по ним ходила чума

Международная группа ученых создала новую карту дорог Римской империи. В результате древняя дорожная сеть расширилась на более чем 100 тыс. км.

Ученые давно знают о том, что крупные города Римской империи были связаны со столицей главными дорогами. Но до недавнего времени второстепенные дороги никто предметно не изучал, говорит соавтор исследования археолог из Орхусского университета Том Бругманс, пишет Live Science.

«200-летняя история исследований римских дорог была сосредоточена преимущественно на этих римских «магистралях», если можно так выразиться, в ущерб нашим знаниям о безымянных «проселочных дорогах», - говорит соавтор исследования.

Бругманс со своей командой создал цифровой атлас римских дорог в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке. Этот атлас был назван Itiner-e и призван улучшить понимание взаимосвязи внутри Римской империи в период ее самого активного развития в 150 году н. э.

Цифровой атлас Itiner-e находится в общем доступе, и по словам авторов, основан на данных высокого разрешения с исторических памятников, топографических картах и данных дистанционного зондирования.

В итоге, ученые создали карту, которая включает в себя почти 300 тыс. км дорог, а это вдвое превышает протяженность дорог на других картах. Ученые подчеркивают, что такая огромная дорожная сеть говорит о могуществе Римской империи.

«Эта огромная, интегрированная сеть стала историческим переломным моментом. Впервые чума, экономический бум или новая религия могли охватить весь континент и изменить мир», - говорит Бругманс.

В пример Бругманс приводит эпидемию Антониновой чумы, которая началась в 165 году н. э. и опустошившую Римскую империю. По некоторым оценкам, тогда погибло около четверти населения Римской империи.

«Картирование древних дорог, по которым распространялась Антонинова чума, позволяет нам получить 2000-летний пример многовекового влияния пандемий на общество», — сказал Бругманс.

Он добавляет, что новый атлас включает в себя почти 300 тыс. км второстепенных дорог Римской империи, но команда ожидает, что это будет только началом. Группа ученых надеется, что это послужит началом для других исследований, которые смогут заполнить исторические пробелы.

